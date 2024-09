Adolescent mort d’une balle perdue à Planoise en 2022 : la mère demande que “justice soit rendue”

Hayette Ben Messaï, la mère du jeune Abdel Malek Ben Messaï, tué à 15 ans d’une balle perdue suite à un échange de tirs rue de Fribourg à Planoise en 2022, a tenu à rappeler son histoire et notamment son attente de la tenue d'un procès. Pour mémoire, elle avait adressé une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur lors de sa venue à Planoise en février dernier.

"Pourtant, si anéantie que je sois, en tant que mère, il subsiste en moi la volonté viscérale (…) de lutter avec acharnement, mais sans méchanceté afin que justice soit rendue à mon fils et à moi-même, afin de pouvoir faire le deuil", indique dans un communiqué Hayette Ben Messaï, la mère du jeune surnommé "Zizou".

Si elle "comprend que les enquêtes soient longues" et que "les délais de la justice puissent être allongés et que les dossiers soient traités avec du retard", Hayette rappelle qu’il s’agit du meurtre "d’un jeune adolescent innocent" : "la justice devrait être plus prompte". Elle précise toutefois avoir "pleine confiance" en l’institution.

La mère et la sœur d'Abdel Malek Ben Messaï, avaient remis une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur lors de sa venue à Planoise en février 2024. "Il m’avait déclaré, à l’époque, connaître l’affaire et qu’il agirait pour faire hâter la procédure", rapporte Hayette Ben Messaï.