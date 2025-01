Anne Sallé, la première monitrice en méthode coach-respiration de France est installée à Besançon

"C’est en cherchant des outils pour aider les apprenants à lutter contre la glossophobie (peur de prendre la parole en public) que j’ai rencontré la respiration”, nous raconte Anne Sallé. ”Je connaissais déjà la sophrologie mais quand j’ai rencontré la méthode de coach-respiration®, j’ai su que c’était le bon outil pour moi. Les peurs bloquent la respiration : la coach-respiration® permet de relâcher les tensions en douceur. Et pas seulement celles liées à la prise de parole, non ! Elle libère aussi les autres tensions liées au stress, le mal du siècle qui touche 95% des Français”, explique-t-elle.

Douceur et joie : les piliers

Le vidage pulmonaire (ou l’expiration) est la clef de voûte de la méthode. Les mouvements proposés répondent à deux principes fondamentaux : ils sont doux et stimulent la joie, et ils privilégient l’écoute du corps. Ici, ”on ne gonfle pas le ventre, on le laisse se remplir d’air spontanément”, précise Anne Sallé, ”on prend le temps de ressentir et d’accueillir les sensations. On ne brusque rien. Les exercices, accessibles à tous, sont simples et faciles à reproduire chez soi.”

Bientôt proposés en découverte collective à Besançon un samedi matin par mois, ”ils sont renforcés par la présence du groupe”, ajoute la monitrice. Pour soutenir l’apprentissage, elle envisage de mettre cette année à disposition des vidéos sur sa chaîne YouTube.

Infos +

La méthode coach-respiration® a été co-créée par Jean-Marie Defossez, physiologiste, expert en respiration et gestion du stress, spécialiste français du nerf vague et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet et Laurence Paganucci, sophrologue et sylvothérapeute, autrice conférencière.

Infos pratiques

En 2025, les cours collectifs auront lieu le samedi matin, une fois par mois, aux dates suivantes :

18 janvier,

15 février,

8 mars,

19 avril,

17 mai,

21 juin.

Lieu : 37F rue Battant (anciens locaux du Cirque Plume), à Besançon.

Pour des ateliers individuels ou des groupes constitués, contacter directement Anne Sallé.