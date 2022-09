AOP Morbier et Mont d’Or : une fête pour les 20 et 40 ans d’appellation

Samedi 1er octobre, de nombreuses animations seront organisées à l’espace des Vallières à Labergement-Sainte-Marie, à l’occasion des 20 et 40 ans d’appellation des filières AOP Morbier et Mont d’Or.

Pour fêter respectivement leurs 20 ans et 40 ans d’appellation, les filières AOP Morbier et Mont d’Or se sont associées au comice du canton de Mouthe. Les anniversaires seront fêtés le samedi 1er octobre 2022 à l’espace des Vallières à Labergement-Sainte-Marie, en même temps que cette manifestation agricole du Haut-Doubs, qui accueille habituellement 400 vaches de race Montbéliarde.

L’organisation a prévu autour du programme du comice de nombreuses animations en lien avec les fromages Morbier et Mont d’Or. Les filières espèrent ainsi réunir en nombre le grand-public et le monde agricole.

"La filière a souhaité organiser un événement pour marquer son anniversaire. Ces 20 ans d’appellation représentent un travail collectif de structuration de la filière Morbier. Grâce à tous les acteurs, producteurs de lait, fromagers et metteurs en marché, nous avons réussi à créer une filière dynamique. Le passage d’une production de Morbier de 3 000 tonnes à 13 000 tonnes en 20 ans le prouve ! Notre fromage fait partie des atouts indéniables de notre territoire." - Joel Alpy, président du syndicat du Morbier

Inauguration des sentiers du Morbier

La filière Morbier profitera de cette occasion pour inaugurer les sentiers du Morbier. Il y a un an, elle a imaginé deux sentiers de balades ludiques et pédagogiques sur le thème du fromage à la raie noire. Véritable "musée à ciel ouvert", ces deux parcours d’environ cinq kilomètres chacun sont situés à Métabief et à Labergement- Sainte-Marie. L’inauguration officielle en présence de tous les partenaires du projet se fera à 18 heures.

Tout au long de la journée, de nombreux stands seront également présents, proposant du levage de sangle, de l’éducation au goût, une initiation à la dégustation de Morbier et de Mont d’Or, un marché de producteurs ou encore une exposition de vieux tracteurs.