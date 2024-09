Après l’incendie, le pressing de l’UNAP de Pontarlier reprend son activité

Dans la nuit du 17 août dernier, un important incendie d’origine accidentelle a détruit la partie "linge plat" de la blanchisserie de l’UNAP à Pontarlier. Après le temps de la stupéfaction, les équipes se sont rapidement mobilisées pour assurer la continuité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Grâce à la mobilisation, l’activité de pressing pourra reprendre dès le 9 septembre 2024.

Depuis le jour de l’incendie, les équipes de l’UNAP (établissement géré par la Fondation Pluriel) se sont mobilisées pour sécuriser le site, organiser l’accueil et l’activité des travailleurs, et assurer la continuité des prestations pour nos clients. Leur engagement a notamment permis aux travailleurs de pouvoir être accueillis dès le lundi 19 août.

Des solutions ont pu être trouvées et ont permis de réorganiser des tâches autour du tri et du pliage du linge tout en réintégrant une partie de l’activité dans les locaux qui n’ont pas été affectés par le sinistre précise la fondation Pluriel dans son communiqué.

Reprise le 9 septembre

Parallèlement, le nettoyage du lingea pu être sous-traité à des partenaires et ainsi faire en sorte que l’activité ne soit pas interrompue.

La fondation est soulagée d’annoncer que, "la détermination et la mobilisation de tous nous permet aujourd’hui d’annoncer la reprise de l’activité « pressing » dès ce lundi 9 septembre pour répondre aux attentes de nos clients, particuliers et entreprises". Par ailleurs, elle précise également que les études et expertises devant mener à la reconstruction des ateliers "sont en cours".

Chiffres clés pour l’UNAP