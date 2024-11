Après une saison 2024 positive, le Dino-Zoo lance une nouvelle attraction en 2025

Le parc à thème ludique et pédagogique Dino-Zoo à Étalans a terminé sa saison 2024 avec une hausse de 11% de sa fréquentation par rapport à 2023, soit 121.000 visiteurs, malgré un contexte économique particulier et une météo capricieuse. Pour 2025, le parc prévoit de nouveaux investissements pour séduire toujours plus petits et grands amateurs de préhistoire et de dinosaures…

”Cette augmentation illustre une fois encore l’attractivité du parc et l’intérêt des visiteurs à venir découvrir, chaque année, les nouveautés et événements inédits”, se réjouit l’équipe du parc. Plusieurs temps forts ont marqué l’année, dont Vacances Givrées en février, Jurassique Pâques en avril, la Fête de la bière en septembre et les Dragons d’Halloween en octobre. ”Ces nouvelles animations ont contribué à renforcer l’attractivité du parc pendant les périodes creuses, tandis que le mois d’août a connu un record de fréquentation avec une hausse de 15% par rapport à l’année précédente”, nous précise-t-on dans un communiqué.

Toutefois, l’année 2024 n’a pas été exempte d’obstacles. La météo capricieuse a freiné les visites lors des journées pluvieuses d’avril, mai, juin et septembre, et ceci n’a pas permis de battre le record historique de 2022, soit 130.000 visiteurs. La fréquentation des groupes scolaires a enregistré une baisse de 20% en juin, ”les établissements ayant davantage privilégié des sorties en lien avec les thématiques des Jeux Olympiques et du sport”, affirme le parc. En parallèle, le contexte économique a aussi influencé les comportements de consommation. Il a été constaté que les visiteurs ont réduit leurs dépenses sur la partie restauration et souvenirs, bien que la baisse des prix du carburant ait attiré davantage de familles venant de plus loin.

Les grandes nouveautés en 2025 : l’Aerodactylus et un nouveau film 4D

Dino-Zoo place l’année 2025 sous le signe des Ptérosaures et de l’innovation. Après Dino-Galopant, le cinéma 4D et Megalodon River, c’est au tour d’Aerodactylus de faire son apparition. Sur le thème des reptiles volants, cette nouvelle attraction mécanique permettra aux visiteurs de “prendre leur envol” tout en pédalant. Ils pourront la découvrir dès le mois de février, à l’occasion de l’événement Vacances Givrées. Située près du snack Le Comptoir des Ptérosaures, cette attraction immersive sera accompagnée d’un Quetzalcoatlus, une sculpture monumentale d’un ptérosaure de 4 mètres de hauteur. Ces nouvelles installations donnent naissance à une zone thématique dédiée aux ptérosaures.

Dino-Zoo poursuit également le développement de son offre avec un nouveau film d’animation Retour au monde perdu, une suite très attendue par les fans du premier film, diffusé au cinéma 4D du parc depuis 2020.

En parallèle, le parc travaille sur le lancement d’une application mobile pour apprendre en s’amusant dans les files d’attente et accéder à la traduction des panneaux en plusieurs langues. Enfin, une nouvelle animation pédagogique devrait voir le jour en 2025.

Infos +

Dino-Zoo a fermé ses portes au grand public le 4 novembre. Toutefois, il continuera à être accessible pour des événements d’entreprises durant l’intersaison, notamment pour les arbres de Noël et congrès, avant sa réouverture au grand public le 22 février 2025.