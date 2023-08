Prix de l'électricité, livret A, allocations… Ce qui change au 1er août 2023

Fin des soldes d’été

Le gouvernement avait reporté leur date de fin, initialement prévue au 25 juillet, afin de soutenir les commerçants touchés par les émeutes liées à la mort de Nahel, ce mardi 1er août les soldes d’été sont officiellement terminées.

Plus d'impression automatique du ticket de caisse

En application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les tickets de caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er août 2023. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important que représente ces tickets (30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année).

Hausse de 10% du prix de l’électricité

Ce sera un coût supplémentaire pour 22 millions de foyers français. Le tarif réglementé de l’électricité va augmenter de 10%, soit une hausse de 160 euros en moyenne par an avec une facture totale de 1.640 euros par foyer.

Une augmentation qui répond à l'objectif du gouvernement de réduire progressivement le bouclier tarifaire mis en place en février 2023 qui visait à plafonner à 15 % la hausse des prix de l’électricité. Depuis 2021, le tarif réglementé, dont dépendent quelque 23 millions d'abonnés à l'électricité (sur 34 millions), aura donc augmenté de 31%.

Livret A maintenu à 3%

Le gouvernement a finalement décidé de ne pas revalorisé le taux du livret A la hausse pourtant préconisée par la formule de son calcul. Celui-ci reste donc à un taux d’intérêt de 3%.

Le taux du livret de développement durable et solidaire est également maintenu à 3 %.

Le Livret d’Epargne Populaire, livret le plus rentable, descend lui aussi à 6% contre 6,1% précédemment. Il avait connu un succès fulgurant ces derniers mois face à la hausse des prix avec près de 300.000 nouveaux livrets ouverts. Son plafond passera lui de 7.700 à 10.000€ au 1er octobre.

Versement de l’allocation scolaire

Revalorisée cette année à hauteur de 5,6 %, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée à compter du 1er août à La Réunion et Mayotte. Les familles concernées situées en France Métropolitaine, Guadeloupe, Guyane et Martinique devront elles patienter jusqu’au 16 août.

L’ARS s’adresse aux familles ayant des enfants de 6 à 18 ans scolarisée dans un établissement public ou privé et sous conditions de ressources. Elle est destinée à l’achat des fournitures scolaires, matériel, vêtements etc. Son montant est compris entre 398 et 434€.