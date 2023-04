Auxerre : six mois avec sursis pour une élue municipale

L'élue auxerroise d'opposition Farah Ziani (sans étiquette) a été relaxée, mercredi, du chef de blanchiment de trafic de stupéfiant mais condamnée à six mois de prison avec sursis pour "non justification de ressources par une personne en relation" avec un trafiquant de drogue.

Le tribunal correctionnel d'Auxerre a de plus condamné Mme Ziani à deux ans d'inéligibilité, également pour non justification de ressources par une personne en relation avec l'auteur d'un trafic de stupéfiants. "Mme Ziani a profité du trafic de stupéfiant. Elle dit qu'elle veut continuer dans la vie publique. Je pense qu'une pause est nécessaire", a estimé l'accusation, représentée par la substitute Anaëlle Jaccard, requérant contre l'élue quatre ans de prison, dont deux ans avec un sursis probatoire, et cinq ans d'inéligibilité. L'avocate de la prévenue, Gaëlle Dumont, avait qualifié cette peine demandée de "délirante".

Mardi, lors du premier jour de son procès, Mme Ziani avait nié toute participation à un trafic de stupéfiant. "Je ne reconnais aucune des infractions qui me sont reprochées", avait indiqué l'élue à la barre. Concernant deux chèques de plusieurs milliers d'euros qu'elle était accusée d’avoir encaissés, Mme Ziani avait affirmé "que cela concernait une vente de meubles et d'un quad, en aucun cas d'un trafic de stupéfiants".

Condamnée en 2022 pour une affaire d'escroquerie

Le 10 mars 2022, Mme Ziani avait été condamnée dans le cadre d'une affaire d'escroquerie par le tribunal correctionnel d'Auxerre à quatre mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité de cinq ans. L'élue, qui était accusée d'avoir dérobé 10.000 euros à une cliente, en octobre 2020, à l'époque où elle exerçait dans une agence immobilière, a fait appel en dénonçant "une accusation sans fondement", ce qui a suspendu sa peine.

Agée de 42 ans, Mme Ziani a été exclue de son groupe d'opposition "L'assurance d'une transition sereine", une formation réunissant écologistes, socialistes et marcheurs face au maire LR d'Auxerre, Crescent Marault.

Le compagnon accusé d'être un "grossiste"

Également prévenu, le compagnon de Mme Ziani, Jérémy C., a été mercredi condamné à six ans d'emprisonnement, et cinq ans d'interdiction de paraître dans l'Yonne. Huit ans de prison avaient été requis à son encontre. Il était accusé d'être un "grossiste" du trafic de drogue, selon le mot de son avocate Helena Viana, qui avait réfuté cette accusation, assurant que cela concernait "des véhicules, mais pas des stupéfiants".

Dans cette affaire de trafic de drogue réalisé de mars à décembre 2020 et pour lequel 1,6 kg d'héroïne avait été saisi, six autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de dix mois avec sursis à cinq ans dont trente mois avec sursis.

(AFP)