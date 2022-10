Besançon : votre magasin E-xpert Cycles à déménagé ! 

C’est dans un local plus grand que Mike Brotons, le gérant d’E-xpert Cycles, et son apprenti Emeric vous accueillent depuis cet été. Sur une surface de 400 m2, le magasin spécialisé propose plus de 70 vélos principalement à assistance électrique ainsi que des accessoires pour répondre à tous les besoins des cyclistes : casques, paniers, pneus, porte-bagage, sièges enfant, sacoches, porte-vélo, etc.

Un atelier également plus grand est ouvert pour l’entretien et la réparation des vélos qu’ils soient électriques ou non.

À ne pas manquer : grand destockage E-xpert Cycles !

Jusqu’au mardi 15 novembre, les vélos à assistance électrique et sans assistance sont en promo jusqu’à -20% selon les modèles.

Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, E-xpert Cycles vous offre trois révisions gratuites sur une durée de 2 ans.

Nouveauté : le vélo cargo électrique !

Nouveaux locaux, nouveaux produits ! E-Xpert Cycles propose désormais différents modèles de vélos cargo. Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un vélo rallongé à l’arrière ou à l’avant pour transporter du matériel ou des enfants. « Que ce soit pour emmener ou chercher les enfants à l’école, en balade, pour transporter du matériel lourd ou aller faire ses courses, le vélo cargo à trois roues est très pratique », nous explique Mike Brotons, le gérant du magasin.

Envie de personnaliser votre vélo ?

Chez E-xpert Cycles, il est possible de personnaliser son vélo ! Choisissez le guidon, les pneus, la selle, le porte-bagage pour un maximum de confort, pour avoir une bonne position et... un bon look !

Au lieu de changer de vélo, changez les pièces !

Chez E-xpert Cycles, les vélos à assistance électrique ont plusieurs vies. Les batteries vendues avec les vélos peuvent être reconditionnées (au lieu d’être jetés) et toutes les pièces peuvent être changées, y compris les moteurs.

