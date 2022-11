Besançon : la labélisation de Planoise comme éco-quartier à l’ordre du jour du prochain conseil municipal

Ce mardi 25 octobre, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a déclaré sa volonté lors d’une audition au Sénat ce mercredi 26 octobre "l'annulation ou le report de tous les évènements qui demandent des forces mobiles", à l'instar "des grands festivals culturels et autres grands événements sportifs", et cela afin de préserver l’organisation des Jeux olympiques 2024. Le maire de Belfort où se déroulent le Fimu et les Eurockéennes, se dit "inquiet".