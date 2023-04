Besançon : le restaurant Loiseau du temps a pris son envol

Réuni aux côtés des acteurs qui ont permis son implantation dans la cité du temps, le groupe Loiseau a officiellement inauguré son cinquième restaurant installé dans Le Conservatoire rénové par le groupe SMCI, place de la Révolution à Besançon. Loiseau du temps, premier établissement des soeurs Bérangère et Blanche Loiseau, effectuera son premier service vendredi 21 avril à midi.

Aux côté de Dominique Loiseau et des soeurs Loiseau Bérangère et Blanche, Fabrice Jeannot, président du groupe SMCI, Anne Vignot, maire de Besançon et Patrick Ayache, vice-président de la Région Bourgogne Franche-Comté ont procédé à l'inauguration du restaurant ce jeudi 20 avril.

Six mois après l’annonce officielle de son arrivée à Besançon, Loiseau du Temps s’est enfin dévoilé en fin de journée, à la veille de son premier service.

Après avoir été successivement un ancien grenier à blé, une école d’horlogerie et le conservatoire régional, le restaurant a nécessité sept mois de travaux pour désormais trôner place de la Révolution.

À l’intérieur, on retrouve des matériaux authentiques et naturels comme la pierre de Chailluz qui confère au lieu beaucoup de luminosité. Le bois, marqueur fort de la maison Loiseau, trouve ici toute sa place avec cette composition murale en mouvement évoquant le temps qui passe et qui fait office de joli clin d’oeil à la cité du temps.

Une cuisine avec les meilleurs produits locaux

Après deux années dans le groupe familiale aux côtés de Patrick Bertron dans le restaurant La Côte d’Or à Saulieu, Blanche Loiseau, la plus jeune fille du chef étoilé, relève le défi de cette ouverture à Besançon, seule aux manettes.

Une belle récompense pour celle qui aime cette "cuisine bistrotière et gourmande" qu’elle entend cuisiner avec le meilleur des produits locaux.

La carte fait d’ailleurs honneur à la gourmandise grâce aux produits du terroir emblématiques de la région comme ce "Chou farci à la saucisse de Morteau" ou encore le "Boeuf bourguignon façon Bernard Loiseau".

Une carte de vins 100% français

Blanche Loiseau pourra compter sur les savoir-faire des équipes de Saulieu pour valoriser ses plats. La carte des vins est signée par le chef sommelier exécutif du groupe et meilleur ouvrier de France, Eric Goettelmann. Il proposera une sélection au verre inédite dans une oenothèque centrale toute de bois vêtue. Le chariot de desserts quant à lui, a été imaginé par le chef pâtissier de Saulieu. Enfin, en salle, la cheffe sera épaulée par Hortense Gauthier de Lahaut la nouvelle directrice des lieux.

Nommé par Le Figaro comme l’un des restaurant "à découvrir absolument en 2023", Loiseau du temps compte une soixantaine de couverts et son premier service aura lieu ce vendredi 21 avril à midi.

