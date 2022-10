Besançon : STMA Courtier fête ses 3 ans et ouvre deux nouvelles agences en Franche-Comté

"Aujourd’hui, une personne sur deux a recours à un courtier en immobilier" explique Stéphane Magnin, fondateur de STMA Courtier à Besançon. L’expert en finances, qui vient de fêter les trois ans de sa société cette année, s’est installé dans de nouveaux locaux au mois de mars, au 52 rue Urbain Leverrier (immeuble Axis).

Avec 20 ans d’expérience dans le milieu, Stéphane Magnin a occupé de nombreux postes, de guichetier à directeur d’agence, dans diverses communes franc-comtoises tels que Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), Valdahon (Doubs) et Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura). Ce sont d’ailleurs ces deux dernières villes qui ont été choisies par notre interlocuteur pour son projet d’expansion. Depuis le 1er septembre 2022, deux nouveaux bureaux sont opérationnels, respectivement au 1 rue de Genève et au 33 Grande Rue.

STMA Courtier, une entreprise 100 % indépendante

Après la création d’un pôle Solutions pro fin 2020, STMA Courtier souhaitait, pour cette rentrée 2022, accentuer la proximité avec la clientèle en Franche-Comté, de particuliers comme de professionnels.

"Je suis particulièrement attaché au sur-mesure, à l’écoute. Le temps passé sur un dossier est du temps investi pour l’avenir. C’est en ce sens que j’ai toujours construit mon approche, et que je déploie cette dernière aujourd’hui avec des équipes engagées sur le terrain." - Stéphane Magnin

"Aujourd’hui, 65 % des gens qui font appels à nos services sont des jeunes, des primo-accédants pour la plupart" précise Stéphane Magnin, dont l’entreprise entend manier indépendance et efficacité : "Le rendez-vous est pris le plus rapidement possible, il faut être réactif. Neuf fois sur dix, on a tous les documents. On a un métier d’expertise, qui est confronté à la réalité et aux politiques de risques des établissements bancaires. On sait adapter la demande pour obtenir un accord dans les meilleures conditions."

Depuis sa création, STMA Courtier a accompagné plus de 200 projets particuliers et une trentaine de projets professionnels et agricoles.