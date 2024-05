Bonjour, une journée exceptionnelle au centre-ville de Besançon le 1er juin !

Un concept qui séduira chacun

Pour cette première édition de « Bonjour », l’UCB (Union des Commerçants de Besançon) a le plaisir de vous convier à une journée riche en surprises et en événements, concoctée pour ravir les visiteurs du centre-ville. Un moyen de mettre en lumière les petits commerces de la ville et d'attirer le grand public vers le cœur de Besançon pour une journée mémorable. Le concept est simple : des dégustations, des démonstrations de produits et de savoir-faire, ainsi que des offres commerciales inédites seront proposées par nos commerçants bisontins, dans le but de rendre cette journée inoubliable aussi bien pour les visiteurs que pour les commerçants.

Des commerçants au rendez-vous

Pour garantir la réussite de cet événement, une centaine d’enseignes ont déjà confirmé leur présence : restaurants, prêt-à-porter, décoration, épiceries, coiffeurs, et bien d'autres encore. Ils vous réservent des animations créatives, reflet de l'âme de leurs établissements. Voici quelques exemples d’initiatives à ne pas manquer : Bibliovore organise une chasse aux livres où un bon caché vous permettra de repartir avec un livre gratuit ! Chez Doubs Direct, plongez dans un jeu de piste unique. Et pour débuter l’été en beauté, Juliette vous offre un sac de plage pour tout achat d’un maillot de bain. Les enfants ne seront pas en reste avec la boum organisée par Studio Chouette, agrémentée de bonbons, de musique et de maquillage. Chez Le Vrac, profitez d’un bar à smoothies : pédalez sur un vélo pour préparer votre boisson ...Et bien d’autres surprises vous attendent !

Samedi 1er juin : les parkings sont à 1€ de 12h à 19h. Stationnez dans les 10 parkings du centre-ville pour 1€ seulement, de 12h à 19h (Mairie, Beaux-Arts/Cusenier, Pasteur, Chamars et Petits Chamars, Rivotte, Saint-Paul, Arènes, Glacis). Les bus et le tramway seront également en service.

Nous vous attendons nombreux le samedi 1er juin 2024 pour inaugurer comme il se doit la première édition de « Bonjour » au centre-ville de Besançon.

Pour découvrir le programme complet de la journée et obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’UCB : commercants-besancon.com