Bourgogne Franche-Comté : 200.000 foyers vont recevoir leur chèque énergie 2023

Dans le contexte de la hausse des prix de l’énergie, 5,6 millions de foyers en France recevront, par courrier, entre fin avril et début mai 2023, leur chèque énergie pour l'année 2023. Plus de 200.000 foyers sont concernés en Bourgogne Franche-Comté.

Les ménages bénéficiaires recevront leur chèque énergie pour l’année 2023 prochainement. Le montant est fixé entre 48 et 277€, selon les revenus et la composition des ménages. Le chèque énergie est une aide à payer les factures d’énergie d'un logement. Pour le recevoir, il suffit simplement d’avoir déclaré ses revenus l’année précédente et d’habiter un logement soumis à la taxe d’habitation.

Les ménages concernés qui avaient décidé l’an passé d’attribuer automatiquement leur chèque énergie à leur fournisseur d’électricité ou de gaz, recevront une confirmation de la transmission du chèque de 2023 entre le 28 avril et le 6 mai. Celui-ci sera alors déduit directement des factures par le fournisseur.

Les chèques énergies pour régler…

Les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, d’autres combustibles de chauffage.

Les charges de chauffage incluse dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’aide personnalisé au logement (APL), ainsi que dans les EPHAD, les EHPA, les résidences autonomie, les établissements et les unités de soins de longue durée (USLD).

En Bourgogne-Franche-Comté

Pour les Francs-comtois, ainsi que les Bourguignons, les chèques énergies seront envoyés, d’ici le 28 avril 2023, à 224.919 ménages bénéficiaires, pour un montant moyen de 140,36€ par chèque.

Info +

Les bénéficiaires peuvent présenter le chèque énergie à leurs fournisseurs d’énergie, en ligne ou par courrier, jusqu’au 31 mars 2024.