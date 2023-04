Bourgogne-Franche-Comté : 8.300 entreprises créées fin 2022, meilleur score depuis ces dix dernières années

En Bourgogne-Franche-Comté, l’activité continue à progresser au quatrième trimestre, mais sur un rythme moins soutenu que durant l’été. L’emploi salarié régional se stabilise. Il marque le pas dans le secteur privé, mais reste à un niveau élevé. "La Bourgogne-Franche-Comté comptabilise 994.100 emplois salariés au quatrième trimestre 2022, c'est le niveau le plus haut observé depuis ces cinq dernières années". L’industrie ne gagne plus d’emplois. En revanche, l’hébergement-restauration affiche un rebond de son emploi permanent comme intérimaire. Les défaillances d’entreprises augmentent mais demeurent contenues, alors que le rythme des créations d’entreprises se tasse.

L’hébergement-restauration s’oriente à la hausse

Le ralentissement de l’emploi salarié concerne la quasi-totalité des secteurs. Dans un contexte où les incertitudes économiques demeurent fortes, le recours à l’intérim continue de progresser au quatrième trimestre mais à un rythme moins soutenu, +1,4 % après +2,8 %. En croissance continue depuis début 2020, le secteur de la construction gagne peu d’emploi ce trimestre (+0,1 %). Ce secteur s’appuie sur l’intérim pour ajuster ses effectifs et conserver un certain dynamisme. Ses effectifs intérimaires augmentent de 3,5 % alors que ses emplois permanents stagnent.

Les services marchands hors intérim se stabilisent. L’évolution de l’emploi dans l’hébergement-restauration se démarque avec une hausse de 0,9 % ce trimestre après une baisse de 1,1 %. Il confirme le dynamisme de son emploi avec une forte augmentation de ses effectifs intérimaires (+13,2 %). La situation s’oriente à la baisse dans le commerce (-0,2 %). De même les transports et les services aux entreprises sont en repli de respectivement 0,6 % et 0,2 %."Le tertiaire non marchand est le plus gros employeur de la région avec 347.400 emplois" précisait le directeur régional.

L’emploi industriel résiste

Après deux trimestres de croissance, l’emploi industriel se stabilise dans un contexte de hausse des prix. Le secteur de l’industrie agro-alimentaire poursuit sa progression (+0,7 %), soit près de 200 emplois supplémentaires. Cela compense les pertes d’emplois dans la fabrication de matériels de transport (-0,9 %). Encore fortement impacté par les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, ce secteur perd des salariés permanents ce trimestre, mais la hausse des effectifs intérimaires y est forte (+7,9 %).

L’emploi frontalier se renforce encore

Avec près de 44.000 bourguignons-francs-comtois travaillant en Suisse au quatrième trimestre 2022, le nombre de frontaliers atteint un nouveau record historique. Grâce à un taux de chômage de 2,2 %, une forte reprise économique après la crise sanitaire et des salaires élevés, la Suisse est particulièrement attractive. Le nombre de travailleurs frontaliers augmente pour le sixième trimestre consécutif dans la région. Cette hausse de 940 navetteurs (+2,6 %) est néanmoins légèrement plus faible que celle des deux trimestres précédents.

Durant l’année 2022, plus de 3 800 navetteurs supplémentaires habitant dans la région rejoignent la Suisse, soit une hausse de 9,6 %. Cette progression annuelle est la plus importante depuis 2012. Tous les départements frontaliers profitent de cet essor. Les frontaliers résidant dans le Doubs représentent sept travailleurs sur dix. Ils progressent de 8,7 % en un an. La hausse est encore plus importante dans le Jura (9,0 %) et le Territoire de Belfort (15,6 %).

En Suisse, les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura concentrent neuf navetteurs issus de la région sur dix. Sur la fin de l’année, le canton du Jura gagne 4,1 % de travailleurs supplémentaires, le canton de Vaud 2,3 % et celui de Neuchâtel 2,0 %. En 2022, 15 % de navetteurs frontaliers supplémentaires sont allés travailler dans le canton du Jura, plus de 8 % dans les ceux de Vaud et de Neuchâtel. Cette augmentation des frontaliers s’explique notamment par la forte demande dans les secteurs de l’ho?tellerie- restauration, de l’industrie, de l’informatique, de la construction, de la santé et de la logistique.

Le taux de chômage est toujours au plus bas

Au quatrième trimestre 2022, 6,3 % de la population active est au chômage en Bourgogne-Franche-Comté, un taux inférieur de 0,9 point au niveau national (figure 3). Il se situe à un niveau bas, équivalent à celui précèdent la crise de 2008 (6,2 % au premier trimestre 2008). Le taux de chômage reste stable ce trimestre dans la région, tout comme au niveau national (-0,1 point). La Bourgogne-Franche-Comté demeure la cinquième région la moins touchée par le chômage, derrière la Bretagne, les Pays de la Loire, la Corse et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Territoire de Belfort reste le seul département de la région où le taux de chômage (8,1 %) est plus élevé qu’au niveau national. Il est à l’inverse particulièrement bas dans le Jura (5,2 %) et en Côte-d’Or (5,7 %). Il avoisine la moyenne régionale dans les autres départements, allant de 6,3 % en Haute-Saône à 6,8 % dans la Nièvre.

Au niveau des zones d’emploi, le taux de chômage est stable ou baisse légèrement ce trimestre. Celle de Montbéliard est la plus touchée par le chômage dans la région (9,0 %), mais elle connaît la baisse la plus marquée (-0,3 point). À l’inverse, la zone d’emploi de Beaune est la plus épargnée avec 4,3 %. Les zones de Pontarlier et Lons-le-Saunier ont également des taux de chômage largement inférieurs à la moyenne régionale, respectivement 4,5 % et 5,0 % (figure 4).

Sur un an, le taux de chômage est stable dans la région. Au niveau national, il se replie de 0,3 point sous l’effet d’une dynamique de l’emploi plus vive que celle de la population active. L’évolution est contrastée entre les départements de la région. Il baisse nettement dans le Territoire de Belfort et le Doubs (-0,5 point) et augmente en Saône-et-Loire et dans la Nièvre de respectivement +0,3 et +0,5 point.

Les créations d’entreprises atteignent des records

Au quatrième trimestre, 8 300 entreprises ont été créées en Bourgogne-Franche-Comté. "Ce niveau n’avait encore jamais été atteint au cours des dix dernières années en un seul trimestre" a-t-il précisé. Toutefois, le rythme des créations ralentit, avec une hausse de 3,3 % ce trimestre contre +10,3 % au troisième trimestre (figure 5). Représentant plus de la moitié des créations d’entreprise, les micro-entreprises demeurent le moteur de cette hausse avec +7,1 %, malgré une progression inférieure à celle du trimestre précédent (+10,7 %). À l’inverse, le nombre de créations de sociétés baisse de 2,5 % ce trimestre.

Sur un an, le volume total des créations d’entreprises recule dans la région (-0,5 %) alors qu’il continue d’augmenter en France. En Bourgogne-Franche-Comté, comme dans les autres régions françaises, les secteurs des transports, de l’entreposage et du commerce sont concernés par un repli marqué des créations. "C'est une composante importante de la création d’entreprise depuis la crise sanitaire, le retournement de tendance dans les services de coursiers et de livraison à domicile ainsi que dans la vente à domicile ont orienté les créations à la baisse dans ces secteurs".