Bourgogne-Franche-Comté : comment s’évader quand on ne part pas en vacances ?

L’Est jurassien, le Nord vosgien, le Sud bressan et l’Ouest flirte avec la Bourgogne, le tout se veut franc-comtois. La Franche-Comté est un territoire qui se partage entre hauts plateaux, cascades tumultueuses, rivières et forêts denses. La formule peut paraître sortie d’un dépliant touristique, mais elle colle à ces quatre départements dont l’arbre couvre presque la moitié de la superficie. Si le vert tient une place essentielle en Franche-Comté, le bleu n’est pas en reste, avec 5.350 km de cours d’eau navigables, plus de 80 lacs et quelques milliers d’étangs. Voici un programme pour ceux qui souhaitent être spectateurs des horizons franc-comtois.

Différents lacs colorés

Lac de Vouglans (Jura)

Lac des Settons (Nièvre)

Lac de Saint-Point (Doubs)

Lac de Chalain (Jura)

Lac de Vesoul-Vaivre (Haute-Saône)

Lac des Rousses (Jura)

Lac de Saint-Agnan (Nièvre)

Lac du Val (Jura)

Étang des Forges (Territoire de Belfort)

Belvédère des 4 Lacs (Jura)

Les cascades jurassiennes

Source de la Loue (Jura)

Les cascades du hérisson (Jura)

Cascade des Tufs (Jura)

Source du Lison (Doubs)

Gorges de l'Abime (Jura)

Cascade de la Billaude (Jura)

Source de la Saine (Jura)

Reculée des Planches (Jura)

Cascade de la queue de cheval (Jura)

Cascade des Combes (Jura)

Cascade du saut de l'ognon (Haute-Saône)

Les parcs naturels à voir

Cirque de consolation (Doubs)

Parc régional du Haut Jura

Parc régional du Morvan (Nièvre)

Parc régional du Doubs Horloger (Doubs)

Parc national de forêts (Côte d'Or)

Parc de la Bouzaize (Côte d'Or)

Parc de l'Auxois (Côte d'Or)

Parc Près la Rose (Doubs)

Parc de la Colombiere (Côte d'Or)

Parc du Moulin à Tan (Yonne)

Les monuments culturels à visiter