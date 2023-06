Bourgogne Franche-Comté : le défi de la réindustrialisation à l’heure de la sobriété foncière au coeur d’une table ronde…

Le thème de cette réunion : ”le défi de la réindustrialisation et du développement équilibré des territoires à l’heure de la sobriété foncière”. Autour de cette ”table”, Laurence Beguin, sous-préfère pour le développement économique et l’emploi dans l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt, Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Besançon Métropole, Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, Jean-Claude Lagrange, maire de Sanvignes-les-Mines, président de l’Agence économique régionale Bourgogne Franche-Comté, vice-président de la communauté urbaine Creusot-Montceau, conseille régional, président de Batifranc, Pierre Lamard, professeur et directeur adjoint de l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard et Jean-Pierre Lestoille, directeur de la Dreal Bourgogne Franche-Comté.

À propos de l’Établissement public foncier du Doubs Bourgogne Franche-Comté Créé en janvier 2007, l’Établissement Public Foncier (EPF) du Doubs est devenu en 2017 l’EPF Doubs Bourgogne Franche-Comté. Conformément au Code de l’urbanisme, son périmètre d’intervention correspond au territoire des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres. L’EPF intervient pour le compte de ses adhérents en matière de portage foncier : il a ainsi vocation à acquérir directement, sur demande d’une collectivité, des biens nus ou bâtis, les gérer puis les rétrocéder à la collectivité au moment opportun, lorsqu’elle est prête à réaliser son projet. Outil au service des collectivités et de leurs politiques publiques, l’EPF accompagne ses membres dans la définition et la mise en œuvre des actions foncières nécessaires à l’aménagement de leur territoire.

