Bourgogne Franche-Comté : une charte pour soutenir les entrepreneuses de la région

Le Plan d’actions régional pour la promotion et le développement de l’entreprenariat des femmes (PAREF) en Bourgogne-Franche-Comté a été signé ce mercredi 21 septembre, en présence de Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative dans le gouvernement Borne. La Fédération du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne était représentée par Simone Korn, directrice à Crédit Agricole Centre-Est.