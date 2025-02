Laura Mongeni, experte en gemmologie et en joaillerie depuis plus de 15 ans, proposera dès samedi 1er février 2025, un nouveau service afin d’évaluer vos bijoux à Besançon et alentours. Une journée dédiée à l’expertise sera organisée le 26 février prochain à la maison de vente aux enchères d’Astrid Guillon.