Budget : les organisations patronales alertent contre les mesures du Gouvernement

L’ensemble des organisations patronales interprofessionnelles MEDEF, CPME, U2P, mais aussi, la FNSEA et l’UDES, ont signé le 21 octobre 2024, une déclaration commune visant à alerter le Gouvernement sur les conséquences des projets de baisse des allègements de charge.

Dans leur déclaration commune, les organisations patronales remettent en cause le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 actuellement débattu à l’Assemblée nationale. Celui-ci prévoit "une diminution sans précédent du niveau des exonérations de cotisations patronales dont bénéficient aujourd’hui les entreprises pour les rémunérations allant jusqu’à 3,5 SMIC". Une "charge supplémentaire de plus de 5 Mds€" pour les entreprises qui s’ajouterait aux "autres transferts de charges, notamment via les complémentaires santé, les indemnités journalières, ou à la réduction du soutien au régime des apprentis".

Elles rappellent que les exonérations de cotisations sociales "ne sont pas un « cadeau » aux entreprises" et qu’une réduction de celles-ci "se traduirait par une hausse immédiate du coût du travail, qui rognerait mécaniquement les marges des entreprises". Ce qui aurait pour conséquences "une lourde menace pour l'emploi et la performance économique des entreprises". Le risque étant : un blocage des augmentations de salaires, un "ascenseur social" freiné et un mouvement de délocalisations dans certains secteurs.

Conscientes que "le redressement de nos finances publiques est indispensable", elles invitent de ce fait le Gouvernement à privilégier d’autres pistes de réflexion en suggérant d’autres pistes d’économies notamment "dans la sphère publique".