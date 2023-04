Budget serré : comment manger au restaurant moins cher à Besançon ?

Manger au restaurant est devenu un luxe que de nombreuses personnes ne peuvent plus s'offrir. Pourtant il est toujours possible de se faire plaisir avec de la qualité et à petits prix. Voici quelques astuces pour vous permettre de manger au restaurant sans trop vous ruiner, à Besançon.

Avec la hausse récente des prix, se nourrir pour pas cher est devenu un vrai parcours du combattant. Que dire des sorties au restaurant qui sont devenues un véritable gouffre dans le budget ? Pourtant, il existe des solutions simples et bon marché pour vous faire plaisir tout en évitant de plomber votre porte-monnaie.

Manger dans un restaurant d'application

Les restaurants d’application sont peu connus du grand public, pourtant ils sont indispensables pour former les futurs chefs cuisiniers. Outre cette fonction pédagogique, ils représentent surtout un bon moyen pour manger de la qualité à des prix défiants toute concurrence. Encadrer par leurs professeurs, les apprentis cuisiniers et apprentis serveurs vous feront déguster des menus élaborés "fait maison" pour moins de 20€. Voici quelques adresses à Besançon :

Cuisine Mode d'Emploi - La Manufacture

Ouvert les mardis et jeudis midi

03 63 01 62 36

4J Chemin de Palente à Besançon

Le resto d'ap du Parc

Ouvert tous les mardis (sauf vacances scolaires)

Réservation préalable au 03 81 25 30 35

57 rue des Justices à Besançon

Le lycée professionnel Condé

Ouverture variable, service midi et soir

03 81 82 60 60

50 rue d'Arènes à Besançon

Le CFA Hilaire de Chardonnet

Ouverture variable, service midi

03 81 41 29 70

3 Chemin de la Malcombe à Besançon

Manger chez les gendarmes

Cela peut paraitre un peu étrange et pourtant c'est possible. Le Cercle Mixte Gendarmerie, restaurant situé en plein coeur de la gendarmerie à Besançon accueille les militaires, mais également les civils pour déguster des menus variés et abordables.

Ouvert du lundi au vendredi (9h-17h)

03 81 40 52 00

24 rue des Justices à Besançon

Manger avec les étudiants

Qui a dit que seuls les étudiants pouvaient manger au restaurant universitaire ? Une idée reçue qui prive de nombreuses personnes qui en ont fini avec les études, de repas équilibrés et bon marché. Alors pourquoi ne pas tenter un saut dans le passé et replonger, le temps d'un repas, dans vos belles années étudiantes ? Des menus équilibrés pour moins de 10€ disponibles toute la semaine dans les quatre "RU" que compte Besançon. Voilà une solution rajeunissante et particulièrement avantageuse pour manger simple sans se ruiner.

Restaurant universitaire Lumière :

03 81 48 45 00

42 avenue de l'Observatoire à Besançon

Restaurant universitaire Mégevand :

03 81 48 45 33

36 rue Mégevand à Besançon

Restaurant universitaire Canot :

03 81 48 45 30

2-4 rue Antide Janvier à Besançon

Restaurant universitaire Hauts du Chazal :

03 81 48 45 45

22 rue Ambroise Paré à Besançon

Info +

Pour les petits mangeurs qui ne finissent jamais leur assiette au restaurant, pensez à demander au serveur un "doggy-bag" pour ramener les restes de votre plat chez vous. C'est économique et anti-gaspi !