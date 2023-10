Bug Days à Besançon : 8.000 entrées pour sa 3e édition !

EN IMAGES • La convention geek qui s’est déroulée samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023 a accueilli pas moins de 8.000 visiteurs, soit 1.000 de plus qu’en 2022.

Le programme, les stands et les stars présentent pendant ces deux jours dédiés à la culture geek et asiatique aura séduit encore plus de visiteurs que l’année dernière, de quoi ravir les organisatrices et organisateurs de cet événement devenu incontournable dans le paysage bisontin. Mission accomplie pour l'association Kuromon Days qui ne cache pas sa joie sur les réseaux sociaux.