Calendrier de l’Avent de Besançon Côté Centre : 10.000€ de cadeaux à gagner chez les commerçants partenaires

L’Union des commerçants de Besançon organise un calendrier de l’Avent pas comme les autres grâce auquel les participantes et les participants peuvent tenter leur chance pour remporter 10.000€ de cadeaux. Et ça commence, bien sûr, le 1er décembre 2024…

Du 1er au 24 décembre, l’UCB invite les Bisontines et les Bisontins à se plonger dans cette expérience festive où chaque achat chez les commerçants partenaires est une chance de gagner.

En jeu : des chèques cadeaux d'une valeur totale de 8.000€, spécialement conçus pour l'occasion et utilisables exclusivement chez les commerçants partenaires de l’UCB et plus de 3.000€ de cadeaux des commerçants bisontins.

Comment jouer ?

Les consommateurs sont invités à se rendre chez les commerçants participants au calendrier de l'Avent puis,

Scannez le QR code avec votre smartphone ou rendez-vous sur cote-centre.fr

Renseignez vos coordonnées et prenez une photo de votre ticket de caisse - C'est votre passeport pour participer au jeu



Grattez virtuellement votre ticket de participation - chaque ticket de caisse vous offre une chance de gagner



En plus des 8.000€ de chèques cadeaux, il est possible de tenter sa chance pour remporter plus de 3.000€ en prix offerts par les commerçants partenaires, pour une valeur totale de plus de 10.000€.

Comment récupérer les gains ?



Si vous avez gagné, un email de confirmation vous sera envoyé avec toutes les instructions pour retirer votre lot.

Foire aux questions :