Cancer : 80% de réussite pour le vaccin UCPVax après un premier essai clinique piloté par le CHU

Six ans après le lancement des phases précoces d’essai clinique dans le cancer du poumon, le Pr Adotévi et son équipe ont publié les premiers résultats concernant le vaccin thérapeutique anticancer UCPVax dans le prestigieux Journal of Clinical Oncology. Il démontre une réponse immunitaire équivalente et efficace chez environ 80 % des patients

Ce vaccin a pour cible la télomérase, une enzyme responsable de l’immortalité des cellules cancéreuses, retrouvée dans la majorité des cancers. Il a été conçu pour activer spécifiquement des cellules du système immunitaire appelées les lymphocytes T CD4, qui jouent un rôle central dans la réponse immunitaire dirigée contre le cancer.

Ce premier essai clinique, piloté par le CHU de Besançon, a été mené dans plusieurs centres en France (Besançon, Dijon, Paris, Strasbourg et Mulhouse). Une soixantaine de patients atteints de cancer du poumon avancé et en échec thérapeutique ont été traités avec UCPVax. Les principaux résultats mettent en avant la preuve de son innocuité, de sa bonne tolérance et de son efficacité. Les trois doses testées dans cet essai déclenchent une réponse immunitaire équivalente et efficace chez environ 80 % des patients. De plus, une amélioration de la survie a été observée chez environ la moitié des patients répondeurs au vaccin. Ces premiers résultats prometteurs donnent une impulsion à la poursuite de l’évaluation en clinique d’UCPVax.

Le vaccin actuellement testé dans différents types de cancer

Le vaccin est en effet actuellement testé, soit seul, soit en combinaison avec d’autres thérapies anticancéreuses, dans différents types de cancer tels que le glioblastome, les cancers liés au Papillomavirus humains (canal anal, ORL et cancer du col de l’utérus) et plus récemment dans le cancer du foie. Plus d’une centaine de patients ont d’ores et déjà reçu le vaccin UCPVax dont la fabrication et la distribution dans une quinzaine d’hôpitaux français est assurée par la pharmacie du CHU de Besançon. Ces essais impliquent une démarche participative de chaque patient et reposent sur des critères médicaux stricts validés par les autorités sanitaires.

Ces essais cliniques académiques, pilotés par le CHU de Besançon, sont financés par des fonds publics obtenus sur appels d’offre (Institut national du cancer, PHRC, Fondation ARC, GIRCI Est...). Les laboratoires pharmaceutiques fournissent gratuitement le médicament complémentaire dans les essais combinant UCPVax aux chimiothérapies ou immunothérapies par anti-PD-1 ou anti-PD-L1.

Infos +

Développé depuis 2011 à Besançon par l’équipe de recherche UMR RIGHT 1098, UCPVax est le fruit d’une recherche clinique et académique franc-comtoise, associant un grand nombre d’acteurs locaux parmi lesquels le CHU de Besançon et son centre d’investigation clinique Inserm CIC 1431, l’Institut fédératif du cancer de Franche-Comté, l’Établissement Français du Sang et l’université de Franche-Comté.

(Communiqué)