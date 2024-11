Ce que votre façon de marcher raconte sur vous... avec Anne Sallé

Marcher, c’est un peu comme respirer ou cligner des yeux : on le fait sans y penser. Enfant, on nous apprend à mettre un pied devant l’autre pour avancer. On nous dit de lever la tête et de regarder devant quand on marche. Mais souvent, ça s’arrête là. Sur la signification de notre manière de nous déplacer : nada ! Alors qu’elle en dit long sur nous, que nous le voulions ou non.

Les scientifiques le confirment : la manière dont nous marchons peut révéler des infos sur notre santé mentale et physique. Des études montrent que les personnes dépressives marchent plus lentement, la tête baissée, tandis que les personnes anxieuses adoptent une démarche plus rigide et contractée. Et vous, que savez-vous de votre démarche ? Tour d’horizon, des pieds à la tête.

La posture et l'attitude générale

Vous marchez le dos bien droit, le regard fier, comme si le monde vous appartenait ? Vous projetez plutôt l’image d’une personne confiante, assurée, peut-être amoureuse. À l’inverse, si vous marchez un peu voûté·e, avec les épaules qui tombent et la tête baissée, on peut vous penser en pleine introspection ou juste fatigué·e après une longue journée de boulot. Certains y verront de la timidité, un manque d’assurance, de la lassitude.

Marcher vite, c’est souvent synonyme de dynamisme et d’ambition. On sent que vous avez de l'énergie à revendre, une direction ! Ou alors, vous êtes soumis à des stress et toujours en train de courir après quelque chose : ce n’est pas une vie ça ! Si par contre, vous marchez comme si vous aviez tout votre temps, on peut vous voir comme une personne relax, posée et ouverte à son environnement.

Les bras, c’est important pour la démarche ! Si vous les balancez joyeusement au rythme de vos pas, c’est le signe d’une bonne coordination et d’une belle harmonie intérieure. Mais si vos bras sont raides comme des bâtons, voire collés contre vous, on sentira tout de suite un peu plus de stress.

Les pieds, c’est un peu la signature sonore de votre démarche. Si vous vous déplacez comme un ninja, sans un bruit, on peut penser que vous êtes discret·e, voire un peu mystérieux·se, ou… que vous voulez vous faire oublier. En revanche, si vos pas résonnent comme un T-Rex, c’est une autre histoire. Un pas lourd peut indiquer que vous aimez affirmer votre présence, que vous avez besoin de vous sentir bien ancré·e dans le sol.

Rien n'est figé heureusement

En bref, votre démarche est un peu comme une carte de visite : elle donne à voir qui vous êtes avant même que vous n’ayez ouvert la bouche. Notre cerveau reptilien veille et interprète... La prochaine fois que vous vous baladerez dans la rue, je vous invite à penser à ce que vous êtes en train de dire (sans le vouloir) au reste du monde.

Si vous voulez envoyer des signaux de calme, de confiance ou d'aisance, commencez par respirer et marcher avec un peu plus de conscience. Après tout, la vie est un chemin, autant le parcourir avec style ! Une respiration fluide et calme, va non seulement vous aider à marcher avec plus d’aisance, mais aussi à paraître plus serein·e. Pratiquez aussi la biodanza : la marche est un des exercices phare de la séance. Vous pouvez aussi rejoindre un des prochains ateliers « j’aime mon corps ».

Allez go, c’est parti pour une nouvelle version de vous-même, un pas à la fois !