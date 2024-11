Une enseignante franc-comtoise analyse "la dégringolade" du système éducatif français dans un livre

Annie Gay raconte son parcours de professeur en Franche-Comté entre les années 1970 et 2000. Elle enseigne alors à Dole, elle fait aussi quelques échappées en Tunisie, en Vendée et aux Antilles. "Trois décennies au cours desquelles l’école passe de l’excellence à l’ignorance", selon l'auteure. "Un enchaînement de choix idéologiques et pédagogiques met en place de nouvelles structures scolaires et méthodes d’éducation : le collège unique et le bac pour tous, un lycée «lieu de vie» et non plus celui de la transmission des savoirs et de la culture."

L'enseignante propose une analyse "de la dégringolade d’un système éducatif, l’un des meilleurs du monde dans les années 1970, au rang des derniers dans les classements internationaux d’aujourd’hui."

À propos de l’auteure

Annie Gay est agrégée de l’université, docteur en histoire, écrivain, scénariste et auteure de nombreux ouvrages comme par exemple Moi, Rosalie, femme de chambre, Il était une fois la Marseillaise, Colette de Corbie, Guerres et paix en Franche-Comté, ainsi que de docufictions.

