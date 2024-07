Classement des collèges de France : quels sont les meilleurs établissements de Besançon ?

l’indicateur de mixité sociale : il donne un aperçu de la mixité sociale - ou au contraire la ségrégation sociale – à l’œuvre au sein des établissements. Il est calculé à partir de l’indice de position sociale (IPS), un indicateur statistique qui renseigne les conditions socio-économiques et culturelles des familles d’où proviennent les élèves d’un établissement. Plus la valeur de l’IPS (comprise entre 45 et 175) est élevée, plus un élève évolue dans un environnement socio-économique favorisé, et inversement. Le but de l’indicateur de mixité sociale est de favoriser les collèges dont l’IPS moyen est proche de la moyenne nationale (104,1), et où le profil des élèves au sein des établissements est diversifié.