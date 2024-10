Collectivités : les maires de France n’acceptent “aucune des mesures” d’économies du budget

Depuis le 16 septembre 2024, Caroline Gauthier et Baptiste Piquard ont ouvert le Comptoir général, un nouvel espace de coworking et de coliving de 500 m2 au centre-ville de Besançon. Réparti sur deux niveaux, l’endroit met à disposition des professionnels de quoi travailler, se réunir, organiser des événements et même bientôt dormir.