Journée prison morte : mobilisation des agents pénitentiaires après l’attaque mortelle d’un convoi

L’intersyndicale appelle ce mercredi 15 mai à un blocage national après l’attaque d’un convoi pénitentiaire hier dans l’Eure dans laquelle deux agents sont morts et trois autres ont été gravement blessés. Une minute de silence sera également observée à 11h.

"Nos syndicats appellent au blocage de l’ensemble des établissements et structures pénitentiaires pour exprimer notre émotion et en soutien à nos collègues morts en service. Cette journée doit être une journée « Prisons mortes » et pourra être reconductible. Nous appelons également à honorer nos collègues par une minute de silence demain à 11h00 dans l’ensemble de notre administration » a déclaré l’intersyndicale pénitentiaire dans son communiqué du 14 mai 2024.

Ce mouvement fait suite à une attaque d’un convoi pénitentiaire survenue mardi 14 mai 2024 vers 11h dans l’Eure dans laquelle deux agents sont morts et trois autres ont été gravement blessés.

L’UFAP dresse la liste de ses revendications immédiates :

la réduction drastique des extractions en favorisant l’utilisation de la visioconférence des magistrats ou leurs déplacements en établissements ;

une refonte et harmonisation des niveaux d’escorte ;

la fin des escortes "panachées" et à minima à 3 agents;

nécessité d’égalité de traitement en termes de moyens entre la métropole et les drom-com ;

des équipements et du matériel mieux adaptés ;

le déploiement accéléré des brouilleurs de téléphones portables et du contrôle des drones ;

Elle demande également à être reçu en audience ce mercredi auprès du ministre de la Justice.

Un "massacre prévisible"

L’union régionale UFAP de Dijon a également appelé à la mobilisation afin de dénoncer "un massacre prévisible" dû à "une politique pénale et pénitentiaire désastreuse et irresponsable menée depuis des décennies sur le dos des personnels de l’administration pénitentiaire".

L’intersyndicale appelle également à "honorer nos collègues par une minute de silence demain à 11h00 dans l’ensemble de notre administration".