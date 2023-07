Consommer du CBD ou conduire : il faudra choisir

Qu'est-ce que le CBD ?

Le CBD (abréviation du terme cannabidiol) est une substance naturellement présente dans la plante de cannabis. Il permettrait de soulager la douleur, l'anxiété, la dépression et les troubles du sommeil. Le CBD est contre-indiqué chez les femmes enceintes et allaitantes. Par ailleurs, il peut entraîner de la somnolence, des troubles intestinaux et être toxique pour le foie. Le CBD est considéré, comme les compléments alimentaires, comme un « nouvel aliment ». Il est en cours d'évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. (Source : Ameli.fr)