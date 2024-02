Création d’un nouveau commissariat à Planoise : " la concrétisation d’un travail de près de 2 ans" (L. Croizier)

Réaction du député Laurent Croizier à l’annonce, par le ministre de l'Intérieur, d’un second commissariat de police à Besançon

"L’annonce d’un nouveau commissariat à Besançon, implanté à Planoise, est la concrétisation d’un travail de près de 2 ans, à Paris, auprès du ministre de l'Intérieur. Je suis heureux d’avoir convaincu Gérald Darmanin de sa nécessité.

Je me suis engagé auprès des habitants en 2022 à défendre la création de ce second commissariat. Il renforcera le plan d’actions de la police nationale sur l’ensemble de l’Ouest bisontin et permettra de moderniser des locaux devenus trop exigus suite à l’augmentation conséquente des effectifs.

Cette annonce rassure les habitants qui ont tant besoin de sérénité. Il envoie, de plus, un message fort aux délinquants, réaffirmant que le quartier est un territoire de la République".

(communiqué du député)