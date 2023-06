De nouveaux horodateurs pour payer son stationnement à Besançon...

La Ville de Besançon a présenté sur le parvis de la société Flowbird les horodateurs "nouvelle génération" qui remplaceront le parc complet des anciennes machines disséminées dans toute la commune et plus particulièrement au centre-ville de Besançon.

Pour la maire de Besançon Anne Vignot, il était important de "renouveler le matériel actuel" devenu vieillissant et qui avait d’ailleurs provoqué quelques réticences de la part des usagers qui le trouvaient "assez complexe d’utilisation".

Suite à un appel d’offre lancé par la Ville pour remplacer ses 128 horodateurs, c’est la société Flowbird, dont le site historique de production est basé à Besançon, qui a remporté le marché. Leader mondial de la mobilité urbaine, le groupe compte 1.300 collaborateurs dans 14 pays et produit en moyenne 12.000 appareils par an destinés à plus de 4.350 villes dans le monde.

Le marché public a été signé entre l’entreprise et la Ville de Besançon en décembre 2022 pour un montant total de 1.286.242€. Un investissement qui n’aura aucune incidence sur la tarification du stationnement qui n’a "pas bougé" selon la Ville.

En préambule, la maire de Besançon Anne Vignot a jugé nécessaire de rappeler que le stationnement payant en ville avait pour but de garantir un "turn over entre les voitures permettant d’avoir des places de stationnement qui se libèrent" afin d’éviter les "voitures ventouses qui elles, s’installent et restent".

Un utilisation "plus fluide"

La nouvelle génération des horodateurs qui est actuellement en cours de déploiement sur tout le centre-ville répond visiblement aux nouvelles pratiques des usagers même si le traditionnel monnayeur est lui, toujours bien présent comme l’exige la loi. Ils sont désormais "plus fluides" d’utilisation a prévenu Anne Vignot, notamment grâce à la présence d’un grand écran de 9,7 pouces tactile et d’une vitesse de communication améliorée.

Le paiement au bout des doigts

Le paiement sera possible par pièces donc, mais également par carte bancaire sans contact et par le biais de deux applications gratuites : Flowbird et Paybyphone. Celles-ci ont l’avantage de proposer d’autres fonctionnalités comme la possibilité d’étendre ou de stopper la durée de son stationnement.

Jean-François Esnault, directeur Smart City France du groupe Flowbird a précisé que les nouvelles machines étaient "entièrement autonomes en énergie" grâce à leur alimentation par panneau solaire de 30 watt dont la performance et la puissance ont été améliorées afin de permettre de recharger les deux batteries de manière efficace. Les horodateurs sont également plus robustes.

Les anciennes machines seront quant à elles revendues à des équipementiers italiens et espagnols en vue d’être réemployées ou recyclées.

Info +