Le concours s'organise en deux temps : une période d'appel à candidatures, puis, après sélection par le jury de 12 nominés régionaux, une période de vote public pour élire le lauréat national.

Pour la région Bourgogne Franche Comté, c'est la candidature de Hélène Bras qui a été sélectionnée et qui est en lice pour le vote final. Elle adresse une lettre à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul dans l'Yonne.

''J’aime cette église depuis toujours ; je la connais bien puisque j’habite à proximité depuis ma naissance. Pendant les cérémonies, j’apprécie qu’on s’y sente presque en famille grâce à sa dimension modeste et à sa pénombre reposante. A l’extérieur, elle est bien proportionnée, d’une couleur claire un peu chaude, simple de lignes mais pourvue de tout ce qu’il faut pour être esthétique et accueillante. Beaucoup de souvenirs s’attachent à cette église. Pendant mon enfance, les enfants du quartier et moi utilisions souvent le porche pour abriter nos jeux. Son côté ouest malencontreusement muré sur une moitié servait de fronton à nos balles en mousse pour d’interminables parties de « partie simple, sans bouger, sans rire et sans parler… ». Puis dans les années 60, le mur a été abattu et les colonnes recréées. Alors sa symétrie lui a redonné toute sa beauté ; je n’arrêtais pas de dessiner l’église et son porche.

Quant au clocher, avec ses briques roses, ses petites ouvertures laissant apercevoir les cloches, il m’est toujours apparu comme le plus beau des clochers. Il avait de surcroit la réputation d’être un modèle rare, ce qui me rendait très fière. Beaucoup de souvenirs enfantins s’attachent aussi à la crypte : l’hiver, c’était là que se passait le catéchisme car l’église était trop froide. Et si les enfants étaient sages, ils avaient droit à une projection de diapositives racontant les aventures de Tintin et Milou. Mon regard était souvent attiré par l’escalier tronqué datant du pèlerinage de Sainte Camille. Je ne comprenais pas cette construction et je n’ai eu l’explication que bien plus tard. Je suis très heureuse que mes petites filles adorent cette église. Quand elles viennent de Paris à Escolives, elles attendent impatiemment de voir apparaître le clocher après tant de kilomètres fastidieux. A la maison, quand elles entendent sonner, elles crient : « la cloche, la cloche ! » et se précipitent sur le pas de la porte jusqu’à la fin de la prestation du clocher. Tous les jours je me réjouis de voir monter les échafaudages qui permettront aux spécialistes de le réparer. J’ai hâte que le clocher retrouve jeunesse et beauté après sa restauration.''

