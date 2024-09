Déficit public : une situation de finances publiques jugée “vraiment inquiétante” par P. Moscovici

QUOI DE 9 ? • Après plus de 10 ans d’activité dans des maisons de ventes aux enchères parisiennes (Hôtel Drouot et Artcurial), Astrid Guillon ouvre sa propre maison de ventes à Besançon début 2021. Elle y organise une dizaine de ventes spécialisées par an (bijoux, montres, tableaux régionaux, objets de collection…). Le 19 septembre et le 2 octobre auront lieu ses deux prochaines ventes.