Dernière semaine pour candidater à la grande exposition du “Fabriqué en France” à l’Élysée

La quatrième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France, initiée par le Président de la République, fait son retour à la fin du mois de juin 2024 au palais de l’Élysée pour une quatrième édition.

Cette manifestation d’envergure "permettra d’exposer dans les salons et jardins de l’Élysée, ouverts au public pour l’occasion, des produits issus des savoir-faire de toutes nos entreprises tricolores (TPE, PME, ETI, artisans, grande entreprise...) de tous secteurs (artisanat, alimentation, textile, industrie, produits emblématiques de nos terroirs, innovants voire virtuels...) venus de chacun de nos départements d’hexagone et d’Outre-Mer" détaille la préfecture du Doubs. Une "occasion unique de faire rayonner les multiples savoir-faire du Doubs, un territoire riche de ses entrepreneurs et de son industrie".

Les associations bienvenues

Pour y participer, les entreprises intéressées ont jusqu'au dimanche 17 mars, 23h59, pour déposer leur dossier de candidature en se rendant sur entreprises.gouv.fr ou elysee.fr, rubrique "Fabriqué en France". La préfecture précise encore que cette année, "les associations engagées dans la protection de nos savoir-faire et la fabrication française" ont également la possibilité de déposer un dossier.

Pour rappel, l’an dernier, Archeon et son dispositif d’aide à la ventilation des patients avaient été retenues pour le Doubs. L’entreprise a ainsi été mise à l'honneur en juillet dernier à l'Élysée ainsi qu’à l'occasion de la Semaine de l'industrie qui s’est tenue au mois de novembre 2023.

Lors de l’édition précédente, plus de 9.000 visiteurs avaient ainsi pu découvrir au palais de l’Élysée plus de 120 produits français. "Pas d'autocensure : le critère principal reste l'engagement dans une démarche de fabrication française, quelle qu'elle soit" conclut la préfecture du Doubs.

