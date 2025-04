Des conférences pour lutter contre les escroqueries en ligne 

Après faitesvousconnaitre.com lancé en 2019, et VerifSites lancé en 2024, Ghislain Riondet, Vésulien et créateur de site web, annonce la mise en place de conférences et ateliers pour lutter contre les arnaques en ligne.

Ghislain Riondet, créateur de site web et basé à Vesoul, a lancé VérifSite depuis 2024. Le concept: aider les particuliers et les entreprises à éviter les arnaques; un phénomène de plus en plus fréquent et varié. En effet, les fraudes sur Internet, sont en constante augmentation, répondent à des méthodes de plus en plus élaborées, et visent un public toujours plus large.

Après le site, Riondet annonce des “conférences grands publics pour faire de la prévention sur les fraudes en ligne”. Comme le veut l’adage: prévenir vaut mieux que guérir. Des ateliers sont également prévus afin d’aider“ à identifier les menaces, à déjouer les tentatives de fraude et à renforcer la sécurité de chacun” selon VerifSite.com.



Ghislain Riondet travaille également comme modérateur et responsable de la solution au sein de l'équipe indépendante derrière le site. C’est grâce à son site faitesvousconnaitre.com, un annuaire pour professionnel lancé en 2019, qu’est née l’idée de VerifSite.

Côté prix; les interventions ont un coût assez élevé… Elles vont de 350€ à 750€.

Infos+

Conférence entre 1 h et 1 h 30

Atelier entre 2 h à 3 h , avec exercices concrets (vérification d’URL, tests de mots de passe, navigation sur de faux sites), scénarios simulant différentes tentatives de fraude. Les ateliers sont sur mesure et en fonction des besoins du demandeur.

Les conférences et les ateliers sont ouverts sur demande aussi bien pour le grand public que les collectivités (Possibilité d’interventions ponctuelles sur des activités déjà prévue)