Dès le 1er janvier 2025, certains véhicules polluant ne pourront plus passer par Dijon…

Dès le 1er janvier 2025, conformément à la loi Climat et résilience de 2021, toutes les agglomérations françaises comptant plus de 150.000 habitants devront obligatoirement mettre en place une zone à faibles émissions (ZFE) au sein de laquelle toutes les voitures immatriculées avant 1997 (a minima) seront interdites à la circulation. En Bourgogne Franche-Comté, ce sera le cas à Dijon.

Les métropoles concernées par la loi sont :

Aix-Marseille

Amiens

Angers

Annecy

Annemasse

Avignon

Bayonne

Béthune

Bordeaux

Brest

Caen

Chambéry

Clermont-Ferrand

Dijon

Douai Lens

Dunkerque

Grenoble

Le Havre

Le Mans

Lille

Limoges

Metz

Montpellier

Mulhouse

Nancy

Nantes

Nîmes

Orléans

Pau

Perpignan

Reims

Rouen

Rennes

Saint-Étienne

Strasbourg

Toulon

Toulouse

Tours

Valenciennes

Les métropoles imposant les restrictions de circulation 24h/24 :

Aix-Marseille

Annecy

Annemasse

Bayonne

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Grenoble

Le Havre

Lille

Reims

Rennes

Saint-Étienne

Strasbourg

Toulouse

Tours

Les métropoles imposant les restrictions de circulation à certains moments de la journée et de la semaine sont :

Grand Paris : tous les jours de la semaine pour les poids lourds et sauf le week-end et les jours fériés de 20h à 8h pour les autres véhicules

Pau : du lundi au vendredi de 9h à 18h

Toulon : véhicules Crit'Air 5 et non classés interdits de circuler du lundi au vendredi de 8h à 20h

"40 millions d’automobilistes" demande l’abrogation du texte de loi

"40 millions d’automobilistes" dénonce à la fois "l’injustice sociale de cette mesure – qui pénalise en premier lieu les usagers les plus modestes, qui n’ont pas les moyens financiers d’acquérir un véhicule plus récent" – et "les incohérences du dispositif, qui interdit à la circulation des voitures sous prétexte de pollution, alors qu’elles ont passé avec succès le test « pollution » du contrôle technique automobile."

En conséquence, l’association demande l’abrogation "pure et simple" du texte de loi imposant la mise en place de ZFE et demande une réévaluation de la problématique "de façon à trouver des mesures justes et acceptables pour tous les usagers, qui permettent d’obtenir de vrais résultats en matière environnementale."