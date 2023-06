Des soignants des urgences du CHU de Besançon mobilisés aux Eurockéennes de Belfort

Pour sa première participation à l’organisation des Eurockéennes, le CHU a signé une convention avec l’organisateur du festival. Sur toute la durée du festival, 30 agents du CHU seront présents pour la partie "concert" pour assurer la sécurité sanitaire des festivaliers : médecins, infirmiers, ambulanciers, assistants de régulation médicale, cadres de santé et internes.

Les principales missions des professionnels du CHU consisteront en la prise en soins immédiate des festivaliers présentant une pathologie et/ou une pathologie urgente, et en la coordination des interventions sanitaires à déployer selon les cas. Les personnels assureront les consultations et surveillances nécessaires des patients, la tenue du dossier médical. Les médecins urgentistes pourront adresser ou faire transférer des patients via le centre de régulation régionale des appels.

"L’ensemble des acteurs du CHU impliqués dans ce projet ont été très mobilisés pour sa mise en œuvre logistique : recrutement des personnels, redéploiement des plannings, mobilisation des fournitures médicales et des matériels…", nous précise-ton dans un communiqué du CHU de Besançon.

Le Samu 25 du CHU de Besançon coordonne les soins d’urgence sur le festival afin d’assurer la prise en charge des personnes nécessitant des soins médicaux en lien étroit et indissociable avec les autres acteurs : le service départemental d’incendie et de secours 90 et l’union départementale des premiers secours 90 apportent leur concours à ce dispositif. L’Hôpital Nord Franche-Comté gère quant à lui les soins sur le camping du festival.

(Communiqué)