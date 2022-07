Des soins pour l’été et des promos à saisir chez Depil & Young à Besançon !

PUBLI-INFO • Avoir un beach body pour l’été ? C’est très facile à l’institut de beauté Depil & Young au centre-ville de Besançon. Qu’il s’agisse de retirer quelques centimètres de tour de taille et d’enlever les poils définitivement, Depil & Young propose un large choix de soins à définir lors d’un bilan gratuit ! En plus, jusqu’au 30 juillet 2022, pour un forfait demi-jambe acheté, le maillot est offert* !

Le forfait 1/2 jambes acheté = le maillot offert* !

À l'institut Depil & Young, Céline et Karen vous accueillent afin de réaliser un bilan personnalisé gratuit pour connaître vos envies et savoir si vous êtes éligible à l'épilation définitive par lumière pulsée en fonction de plusieurs critères. Ce bilan, d'une trentaine de minutes, permettra de réaliser un devis.

La dépilation par lumière pulsée : comment ça marche ?

Cette technologie d'épilation définitive utilise une lumière très puissante qui va être absorbée par la mélanine du poil puis transformée en chaleur. Cette chaleur va alors détruire le poil, mais aussi sa racine.

Lors d'une séance d'épilation définitive, d'une durée de 10 minutes à 1 heure selon la zone à traiter, l'esthéticienne passe un appareil spécial sur la zone à dépiler. Il va projeter des "flashs" de lumière sur les poils à supprimer, mais filtre les rayonnements infrarouges ainsi que les UVA, UVB et UVC. "En général, six séances espacées de 8 à 12 semaines sont nécessaires selon les zones à traiter", précise Céline Favier, directrice l’institut Depil & Young à Besançon, "on évalue à chaque séance ce qu'il reste à traiter afin de n'oublier aucun poil ! »

Prenez rendez-vous dès maintenant !

*voir conditions dans votre centre

Photo promo

Avez-vous déjà testé la pressothérapie contre les jambes lourdes ?

La pressothérapie, c’est quoi ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'une technique permettant d'éliminer les toxines en activant le drainage veino-lymphatique grâce à une sorte de combinaison des pieds à la taille, comme des bottes gonflables. Cette méthode est particulièrement conseillée en cas de cellulite, mais aussi de troubles de la circulation, des problèmes de rétention d'eau, les jambes lourdes, une culotte de cheval, des poignées d'amour ou si vous souhaitez perdre du ventre. Elle a par ailleurs l'avantage de vous détendre profondément.

Cette technique est conseillée lors d’une cure d’amincissement par cyolypolyse ou lipocavitation, deux méthodes qui ont fait leurs preuves, proposées à l’institut Depil & Young.

C’est le moment de prendre rendez-vous !

Une cure d’amincissement, deux méthodes

Cet été l’institut Depil & Young vous propose de prendre soin de votre corps grâce à une cure d’amincissement pour ôter quelques centimètres là où vous le souhaitez pour vous sentir bien…

L'institut Depil & Young propose deux types de cure d’amincissement :

La première consiste à refroidir de manière ciblée et maitrisée les cellules graisseuses. C'est la cryolipolyse par aspiration . La baisse en température localisée du métabolisme et des adipocytes les oblige à évacuer les lipides. Pour se faire, l'esthéticienne place des têtes d'aspiration sur les zones à traiter (quatre zones peuvent être traitées en même temps) La durée d'une séance est de 35 à 40 minutes.

La deuxième technique consiste à casser et désengorger les tissus adipeux grâce à l'émission d'ondes énergétiques en profondeur : la lipocavitation. Cette technique va également réduire les imperfections et l'aspect peau d'orange, tonifier la peau et activer la circulation sanguine.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour faire votre 1er bilan !

Des soins du visage, pour tous, pour toutes, tout le temps !

Pour déterminer votre type de peau, Céline et Karen réalisent un diagnostic grâce à un appareil professionnel. Ensuite, elles pourront réaliser le soin le plus adéquat répondant à vos exigences.

L'institut Dépil & Young propose deux techniques selon le type de peau.

Pour les peaux jeunes, l'esthéticienne utilisera celle de la cryothérapie : elle stimule la circulation sanguine (vasoconstriction) et a un effet raffermissant reconnu. Dès la première séance, vous constaterez ses effets.

Pour les peaux plus matures, la radiofréquence sera la plus utile. Grâce à des ondes, elle permet à la peau de stimuler votre propre production de fibres de collagène et d'élastine sur le visage, le cou, le décolleté (et même les mains !). Utilisée sur le contour de l'œil, elle va réduire significativement les poches et les cernes et lisser des ridules, les pattes d'oie et la fameuse ride du lion. Cette technologie permet également de rehausser les paupières et les sourcils et redonne toute sa jeunesse au regard !

Parmi les soins proposées par Céline et Karen :

Le Détox Énergie , un soin cryothérapie dont le but est de revitaliser la peau pour un effet bonne mine immédiat.

Le soin Hydra Intense, avec les produits Green Skincare et la cryothérapie, est spécialement adapté aux peaux sèches et déshydratées et permet de lutter contre les premiers signes de l’âge.

Le Perfect Regard, un soin du contour des yeux anti âge par la radiofréquence ;

le Sublime Lèvres, pour lisser le contour des lèvres également grâce à la radiofréquence;

Le Magique Regard, un soin à la cryothérapie pour drainer et défatiguer le contour des yeux. Il lutte également contre les poches et les cernes.

Pour prendre RDV : www.depilandyoung.com

Des produits de beauté et des compléments alimentaires

À l’institut Depil & Young, vous pouvez aussi trouver des produits pour prendre soin de vous à la maison notamment grâce à la gamme Mesostetic, référence mondiale dans le domaine de la cosmétique médicale et la médecine esthétique. Vous trouverez également les produits de la marque bio, sans perturbateur endocrinien et made in France Green Skincare.

Depil & Young travaille également avec les compléments alimentaires D-LAB pour une cure détox, brule-graisse ou jeunesse. La marque a créé des formules naturelles qui prennent soin de l’organisme dans son ensemble. Les formules agissent en profondeur pour restaurer les équilibres et faire éclore la beauté de l’intérieur. D-LAB a choisi des enveloppes végétales et des ingrédients cruelty free et sans OGM, nanoparticules et conservateurs.

Enfin, les tisanes et thé de la marque Nutrisaveurs sont les parfaits partenaires pour se refaire une silhouette avec des plantes. Tisane Ventre plat, thé minceur ou Box repas control et starter...

Rendez-vous à l’institut Depil & Young pour en savoir plus !

Infos pratiques