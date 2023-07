Deux randonnées pour redécouvrir et déguster du Morbier...

L'AOP Morbier présente cet été les randonnées "Trait" ; des sentiers tracés en plein cœur du massif jurassien sur les pas du celèbre fromage à la raie noire. Plusieurs jeux concours sont à retrouver dans les fromageries situées sur les sentiers et sur les réseaux sociaux.

"Cette virée jurassienne est une invitation à découvrir de magnifiques paysages, des fromageries mais aussi une aventure familiale ludique et enrichissante", explique l'AOP Morbier.

Une randonnée au départ de Métabief

Départ : à l’entrée du village, 36 rue du village 25370 Métabief

Distance : 5,5 km dénivelé positif 100m

Durée : 1h10 en classique ou 1h30 avec Morbier explore games®

Visite guidée à 9h tous les matins pendant les vacances scolaires.

Cette randonnée propose un itinéraire jalonné de merveilleux paysages ; forêts, pâturages, ruisseaux montagneux et points de vue époustouflants. La fromagerie du Mont d’Or, installée au pied du mont éponyme, est une étape incontournable de ce sentier. Depuis plus de 50 ans, la famille Sancey Richard y perpétue la tradition fromagère franc-comtoise et invite les visiteurs à une immersion dans la fabrication du Morbier.

Défi à relever avec l'application "Morbier explore games®"

Ray, la petite souris gourmande et aventurière, aime tellement le Morbier qu’elle détient dans un carnet tous les mystères qui entourent le délicieux fromage ; les étapes ancestrales de sa fabrication et même des anecdotes secrètes !

Malheureusement, en se rendant chez Romain, son ami agriculteur, Ray a été attaqué par deux chats de "ferme", et dans la bagarre, toutes les pages de son carnet se sont envolées dans le massif jurassien.

La mission de ce sentier ; aider Ray et son ami Romain à retrouver l’ensemble des pages égarées afin de perpétuer la tradition du Morbier.

Autres activités à faire avant ou après la randonnée :

Le musée de la Meunerie et de l’histoire locale à Metabief

Du sport : luge d’été, VTT, parapente, accrobranche, ou ski et raquettes en hiver... à la station de Métabief

Le Coni’fer, petit train touristique au village Les Hôpitaux-Neufs

Une randonnée en deux versions au départ de Labergement-Saint-Marie

La boucle courte :

Départ : Fruitière des lacs, 1 rue derrière chez Saget, 25160 Labergement Sainte Marie

Distance : 4,5 km dénivelé positif 100m

Durée : 1h en classique ou 1h30 avec Morbier explore games®

Le point de départ de cette randonnée est la Frui- tière des Lacs, l’une des plus emblématiques du Haut-Doubs, chaque année sept millions de litres de lait y sont transformés en fromage ! Ne pas manquer l’occasion de visiter cette fruitière et son joli magasin qui permet à la coopérative de vendre en direct ses fromages et d’autres produits locaux.

D’autres étapes bordent ce sentier comme un superbe point de vue à 360°surplombant le lac de Remoray et les sommets du Doubs. 4 panneaux jalonnent le parcours, traitant de l’origine de la raie noire, la richesse du lait cru, des paysages agricoles et des fruitières coopératives.

La boucle longue :

Départ : Fruitière des lacs, 1 rue derrière chez Saget, 25160 Labergement Sainte Marie

Distance : 9 km dénivelé positif 200m

Durée : 2h en classique et 3h avec Morbier explore games® (en début et fin de parcours)

La boucle dite longue est un prolongement de la balade pour les randonneurs plus aguerris. Elle quitte la boucle courte au niveau de la combe sauvage pour la retrouver en revenant à la fromagerie.

Défi à relever avec l'application "Morbier explore games®"

Romain a grandi dans les montagnes du Jura et a côtoyé les vaches de son oncle toute sa jeunesse. Aujourd’hui, il souhaite prendre sa relève, mais il n’a que peu d’expérience dans la production de lait. Heureusement, un soir dans l’étable, il fait la rencontre de Ray, une petite souris pleine d’esprit, qui connaît absolument tous les secrets du Morbier ! Motivé, plein de rêves et d’espoirs, Romain a inscrit la coopérative de Labergement-Sainte-Marie au concours annuel du meilleur Morbier. Aidez Romain et Ray à remporter le grand concours !

Autres activités à faire avant ou après la randonnée :

Maison de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray

Fonderie de Cloches Obertino Charles

Le Rucher des 2 Lacs

Lac de St Point (baignade et activités nautiques)

Astuces : une aire de service “camping-car” et “camping” est disponible sur les 2 sites et à environ 10 min