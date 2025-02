DJ Mike One mis en examen pour viol à l’issue d’une soirée bisontine

Etienne Manteaux, procureur de Besançon, a souhaité médiatiser une affaire concernant un homme de 40 ans domicilié dans l’Essonne et dont le nom de scène est "DJ Mike One". Ce dernier a été placé en examen pour deux viols à l’issue d’une soirée à la discothèque le QG où il s’est produit vendredi 7 février 2025. Ce dernier est également accusé de violences sexuelles dans deux autres affaires à Sens et Evry.