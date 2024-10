Douche sensorielle, mur de sel, nouveaux massages… Quoi de neuf à l’hôtel**** spa Les Rives Sauvage à Malbuisson ?

QUOI DE NEUF ? • Cette année, l’hôtel**** spa Les Rives Sauvages a fait le plein de nouveautés pour, toujours, prendre soin de soi, s’accorder des temps de détente dans un cadre verdoyant avec une vue toujours imprenable sur le lac de Malbuisson. On vous dit tout !

Loin des hôtels aux chambres standardisées et aux fenêtres vite refermées sur le bruit de la ville, la famille Chauvin, propriétaire des Rives Sauvages, propose un établissement charmant dominant le lac St Point, où détente et calme sont les maîtres-mots à seulement 1 heure de Besançon.

Un mur de sel pour une thérapie par le sel

Depuis août 2024, le spa Les Rives Sauvages s’est équipé d’un mur de sel pour libérer les bienfaits de ce qu’on appelle l’halothérapie. Grâce à la chaleur, le mur de sel peut aider à détoxifier le corps, améliorer la respiration, renforcer le système immunitaire et procurer une sensation d’apaisement et de bien-être.

Une douche sensorielle pour libérer les sens

C’est un incontournable dans un spa ! Aux Rives Sauvages, la douche sensorielle permet de bénéficier de plusieurs types de thérapies telles que la chromathérapie grâce aux lumières projetées sur différentes parties du corps, l’hydrothérapie grâce à de l’eau à températures variables et différents jets, la musicothérapie pour améliorer l’humeur, l’anxiété et le sommeil, la luminothérapie en s’exposant à une lumière blanche imitant celle du soleil ou encore l’aromathérapie avec des huiles essentielles diffusées par les jets d’eau et leurs bienfaits.

Voyagez en Grèce antique grâce à un nouveau massage…

Un nouveau massage vient de rejoindre la carte des soins du spa Les Rives Sauvages. Il s’agit du ”soin massage de Sparte” qui est complet, décontractant musculaire et relaxant profond inspiré de la médecine ancestrale antique. C’est une association de techniques de massage et de produits de soin aux galéniques polysensorielles riches en ingrédients issus de la botanique traditionnelle de la Grèce antique pour une efficacité visible et ressentie.

Disponible à partir du 6 décembre 2024

Découvrez le "soin signature" du spa Les Rives Sauvages

Inspiré de sa région, l’hôtel**** spa Les Rives Sauvages a souhaité créer un soin unique à base d’huiles essentielles d’épicéa et d’amande douce. À l’aide d’un instrument en bois de hêtre, ce soin signature vous fera voyager à travers les rives du lac Saint-Point et les forêts de Franche-Comté pour un massage relaxant.

Disponible à partir du 6 décembre 2024

Massages pour femmes enceintes, rituel de Polynésie, modelage californien, soins du visage… Découvrez la carte complète des soins : www.les-rives-sauvages.fr

Les fêtes approches, pensez aux coffrets cadeaux : www.les-rives-sauvages.fr/coffret

Tentez de remporter le ticket gagnant avec Cinq Mondes…

À l’approche des fêtes de fin d’année, Les Rives Sauvages propose, en plus de sa gamme complète, des calendriers de l’Avent de la marque de produits cosmétique Cinq Mondes. Tirés à seulement 900 exemplaires vendus à travers la France, l’un de ces calendriers cache un ticket pour gagner un collier d’une valeur de 950€.

Prix : 100€ le calendrier

Infos pratiques