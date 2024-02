Eaux minérales désinfectées : Foodwatch porte plainte contre Nestlé Waters et Sources Alma

L'association de défense des consommateurs "Foodwatch" porte plainte mercredi 21 février 2024 au tribunal judiciaire de Paris contre deux groupes Nestlé Waters et Sources Alma pour le traitement de désinfection de leurs eaux (Perrier, Vittel, St Yorre)…

Dans un communiqué, "Foodwatch" a annoncé porter plainte pour neuf infractions à l’encontre de ces entreprises qui ont traité illégalement leurs eaux en bouteille puis les ont vendues sans en informer les consommateurs et consommatrices.

Foodwatch explique que Nestlé Waters et Sources Alma ont vendu de l’eau "anciennement contaminée qui avait été traitée de façon illégale" qui poursuit : "Un tiers des eaux vendues en France ont ainsi subi des traitements non-conformes, dont la marque Cristaline la plus vendue, mais aussi Perrier, Vittel, Hépar et Contrex notamment".

L’association de consommateurs dénonce "une fraude massive" car "tromperie des consommateurs" : "Personne, pas même une multinationale comme Nestlé, n’est au-dessus des lois", clame Foodwatch en questionnant aussi la complaisance de la France…