Eaux Nestlé : de nouvelles révélations choquantes

D'après l'enquête de Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France et Stéphane Foucart du journal Le Monde, les autorités françaises étaient au courant du risque sanitaire. L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) en aurait informé le gouvernement en octobre dernier en soulignant un ''niveau de confiance insuffisant'' pour ''garantir la qualité sanitaire des produits finis''.

L'association foodwatch estime donc qu'il faut ''rappeler les bouteilles et informer tous les pays importateurs''.

Des alertes ignorées par le gouvernement

Marie Dupin et Stéphane Foucart ont eu accès à une expertise sur les eaux du groupe Nestlé par l'Anses. Ils ont pu révéler la ''contamination généralisée des sources exploitées par Nestlé'' sur les sites qui produisent les marques Hépar, Perrier et Vittel.

Pour foodwatch, qui a porté plainte dans cette affaire de fraude massive pour neuf infractions au total, l'opacité de Nestlé Waters, Sources Alma mais aussi des autorités françaises pose de graves questions.

''Nestlé Waters continue-t-elle aujourd’hui de commercialiser ses produits non-conformes ? A-t-elle renoncé aux filtrations illégales ? La pollution a-t-elle subitement disparu et si oui, comment ? Aucune information n’a été communiquée aux consommateurs et consommatrices ni par Nestlé ni par les autorités. C’est grave.'' s’interroge Ingrid Kragl, directrice de l’information chez foodwatch et experte de la fraude alimentaire.

La France entendue devant l'Europe

Le 30 avril prochain, la France devra s’expliquer devant les autres Etats membres lors d’un Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (Scopaff).

Étant donné que l'affaire n'est pas limitée à l'Hexagone (l'eau Perrier est servie sur les tables des restaurants chics de Berlin rappelle foodwatch), la Commission européenne ''demande à tous les autres Etats de renforcer leurs contrôles sur les eaux minérales naturelles et de faire remonter ces informations.'' Elle a aussi réagi favorablement à la demande d'audit de foodwatch. Le rapport de l'audit sera ensuite rendu public, avec le détail du plan d'action de la France.

''Les consommateurs et consommatrices continuent de se mobiliser sur la pétition de foodwatch exigeant plus de transparence, plus de contrôles et des sanctions à la hauteur : déjà plus de 69.000 personnes ont signé cette action adressée chaque jour aux ministres Bruno Le Maire et Marc Fesneau. ''