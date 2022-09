Égalité femmes-hommes : la ministre déléguée Isabelle Lonvis-Rome à Besançon ce vendredi

Dans le cadre de la politique menée par le gouvernement en matière de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes et pour l’égalité économique, Isabelle Lonvis-Rome se déplacera à Besançon et dans d'autres communes du département du Doubs vendredi 23 septembre 2022.

A l’occasion de ce déplacement, la ministre réaffirmera "l’importance de construire l’égalité professionnelle et économique, sur le long terme", en rencontrant des acteurs qui œuvrent, concrètement, pour renforcer la mixité des filières afin de contribuer à atteindre le plein emploi.

Tout d’abord, Isabelle Lonvis-Rome visitera la "Mécanique Baumoise de Précision", entreprise co-dirigée par une femme entrepreneure à Autechaux, évoluant dans un secteur majoritairement investi par les hommes.

La ministre se rendra, ensuite, à Besançon, au Campus des métiers et qualifications d’Excellence "Microtechniques et Systèmes Intelligents", lauréat de l’appel à projets lancé par le ministère en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce campus, labélisé campus d’excellence, promeut l’émancipation des femmes par l’insertion professionnelle et valorise les filières d’excellence.

Aussi, dans le cadre de ce déplacement, la ministre réservera sa matinée pour se rendre au sein d’une structure d’accueil d’urgence des femmes victimes, le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale "Le Roseau" à Besançon, et au sein d’un Centre d’hébergement d’hommes auteurs de violences.