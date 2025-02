Électricité, tabac, TNT… Ce qui change à partir du 1er février 2025

Comme à chaque début de mois, nous vous informons de ce qui change pour votre porte-monnaie et dans vos habitudes dans tous les domaines. Énergie, santé, transport, consommation… Voici ce qui change dès le 1er février 2025.

Baisse de 15% des tarifs de l’électricité

Les tarifs réglementés de l'électricité baisseront de 15 % à compter du 1er février 2025, conformément à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie émise en janvier. Cette baisse intervient alors qu'un arrêté du 28 décembre 2024 avait confirmé la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité. 70 % des foyers sont concernés.

Baisse du taux du livret A et du LEP

Le taux d’intérêt annuel du livret fixé à 3 % depuis le 1er février 2023 passera désormais à 2,4%. Quant au livret d’épargne populaire (LEP), destiné spécifiquement aux personnes aux revenus modestes, son taux d’intérêt est désormais fixé à 3,5% contre 4% au 31 janvier 2025. Concernant ce dernier, le site servicepublic.fr précise que le gouverneur de la Banque de France a signalé que l’application de la formule de calcul établirait un taux de 2,9 % ; il a cependant préconisé un taux de rémunération de 3,5 % pour limiter la baisse, maintenir un écart significatif avec le taux du Livret A et promouvoir ce produit d’épargne. Le ministère de l’Économie et des Finances a ainsi suivi les préconisations du gouverneur de la Banque de France.

Hausse du prix des péages

Les tarifs des péages sont revus chaque année au 1er février. Après une hausse moyenne de 4,75 % en 2023 et de 3 % en 2024, le ministère des Transports avait annoncé en décembre 2024 une augmentation bien inférieure à l'inflation. Plusieurs arrêtés publiés au Journal officiel du 29 janvier confirment une hausse autour de 0,92 % au 1er février 2025 sur les principaux réseaux autoroutiers précise le site officiel de l’administration française. Elle est plus ou moins forte selon les concessionnaires d’autoroute.

Fin du bonus vélo

Le bonus vélo et la prime à la conversion vélo électrique prennent fin le 14 février 2025. Ces aides pour l’achat ou la location d’un cycle pouvaient être versées à des particuliers ou des personnes morales. Pour bénéficier de ces aides, il faut avoir acheté ou loué un vélo auprès d'un professionnel ; la facturation (ou le versement du premier loyer en cas de location) doit intervenir au plus tard le 14 février 2025.

Prolongement de la campagne de vaccination

En raison de l’épidémie grippale qui touche actuellement l’hexagone, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est prolongée jusqu’au 28 février 2025.

Augmentation des prix du tabac

Après une première hausse au 1er janvier, certaines marques de tabac vont appliquer une nouvelle hausse de quelques dizaines de centimes d’euros afin d’atteindre au moins 12,50€. Le détail des nouveaux tarifs a été mis en ligne sur le site des douanes françaises.

Une aide financière pour les étudiants "en zone blanche"

Les étudiants résident en "zone blanche", c'est-à-dire dont le lieu d’enseignement est situé à plus de 20 minutes à pied ou en transport en commun d’une solution de restauration à tarif modéré (restaurant Crous ou conventionné) pourront bénéficier d’une carte prépayée dématérialisée. Les étudiants boursiers disposeront ainsi de 40€ d’aides par mois et les non boursiers de 20€ par mois.

C8 et NRJ 12 perdent leur fréquence TNT

Suite à la décision de l’Arcom de ne pas renouveler leur autorisation d’exploiter une fréquence de la TNT, les chaines C8 et NRJ 12 vont s’arrêter à partir du 28 février 2025. Une nouvelle numérotation des chaînes de la TNT sera mise en place le 6 juin 2024, afin notamment de tenir compte de l’arrivée prochaine des nouveaux services CMI TV et OFTV et de la décision de Canal+ d’arrêter sa diffusion sur la TNT.