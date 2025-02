En images - La visite du ministre délégué Thani Mohamed Soilihi à Besançon

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, est en visite ce vendredi 14 février 2025 à Besançon.

Le ministre dirige en ce moment-même une table ronde en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille, de la maire de Besançon Anne Vignot, du député du Doubs Laurent Croizier, du vice-président du Département du Doubs Ludovic Fagaut, ainsi que d’autres élu(e)s et une dizaine de représentants d’associations locales. Il a échangé notamment avec eux pour faire connaître et promouvoir l’agenda et les principales actions de la France en matière de "politique de développement".

Il profite de sa venue pour rencontrer des Mahorais présents à Besançon. Enfin, il terminera sa visite en faisant la promotion de la francophonie et des sciences du langage en se rendant au Centre de linguistique appliquée (CLA) en milieu d’après-midi.