Enchères : ”La plus importante vente” de Rolex en France se déroulera bientôt à Besançon 

Pas moins de 162 montres de luxe dont ”la plus importante vente” de Rolex en France en 2023 sont mises en vente mercredi 6 décembre à l’espace Grammont à Besançon, berceau de l'horlogerie française, une vente aux enchères organisée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

Cent soixante-deux montres des plus prestigieuses, parmi près de 400 montres identifiées (l’ensemble des biens remis dans ces affaires ont été ou seront vendus ultérieurement) dans les services de pièces à conviction des tribunaux en France, ont été remises à la DNID par l’Agrasc pour cette vente exceptionnelle.

Soixante-six modèles - les plus recherchés de la marque Rolex (GMT Master, Daytona, Datejust, Submariner, Sea Dweller...) - sont au catalogue, avec, pour certaines, les accessoires qui les accompagnent. Les marques helvétiques comme Patek Philippe et Vacheron Constantin, sans oublier la marque allemande Lange & Söhne y figurent également. Cet ensemble sera composé à la fois de montres modernes et de collection, avec des modèles vintage des marques Breitling et Oméga, offrant ainsi un choix éclectique qui plaira à tous les collectionneurs.

”Le crime ne paie pas”

Il s’agit de ”la plus importante vente aux enchères de Rolex de l’année organisée en France”, selon l’Agrasc, qui explique que ”cette manifestation répond à la nécessité de communiquer auprès du plus grand nombre sur l’action menée par les pouvoirs publics pour que ”le crime ne paie pas” et illustre parfaitement la nouvelle stratégie de dynamisation des scellés menée par l’Agrasc en lien avec les juridictions fortement mobilisées sur le sujet."

Suite au nouveau maillage territorial de l’Agrasc, les agents du département mobilier et des antennes régionales tendent à œuvrer de façon plus efficiente à la gestion des biens saisis. Ce travail commun s’inscrit dans une logique de réduction des coûts, de valorisation et de vente rapide des biens confiés par la justice.

29.390.421 € pour le budget de l'État

Aussi, la diversification des ventes et des biens mis au enchères conjuguée aux choix des dates et des lieux des ventes (ex : vente spéciale de Porsche de collection en parallèle du Le Mans classique lors de la 100e édition des 24 heures du Mans ; vente spéciale de jeux vidéos sur la Paris games week ; montres de luxe pour cette vente exceptionnelle à Besançon, capitale de l’horlogerie) ou encore les formations et l’assistance fournies aux tribunaux ont permis de reverser près de 29.390.421 € au budget de l’État en deux ans.

Infos +