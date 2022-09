Ã‰nergie : Ã‰lisabeth Borne annonce 10 premiÃ¨res Â«Â giga-factoriesÂ Â» de lâ€™hydrogÃ¨ne en France, dont 3 dans la rÃ©gion

La Première ministre Élisabeth Borne, en visite mercredi 28 septembre sur le site de l’équipementier automobile Plastic Omnium, a annoncé que dix projets industriels de technologies hydrogène seront soutenus financièrement par l’État à hauteur de 2,1 milliards d’euros.

Ces dix projets français retenus (sur un total de 41 projets européens) bénéficieront d’aides publiques autorisées par la Commission européenne. Ces aides entrent dans le cadre des projets importants d’intérêt européen commun dans la chaîne de valeur de la technologie de l’hydrogène.

Ainsi, le gouvernement souhaite "faire de la France le leader de l’hydrogène décarboné en faisant émerger une nouvelle filière, synonyme d’emplois durables et d’indépendance énergétique". 100 à 150 000 emplois pourraient être créés d’ici 2030.

Faurecia - HISTORHY Next à Bavans et Allenjoie (25)

Fondée en 1997, Faurecia, du groupe Forvia, est devenu l’un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Le projet Historhy Next consiste à développer et industrialiser deux générations de réservoirs d’hydrogène gazeux légers en fibre de carbone ainsi qu’une génération de réservoir permettant de stocker de l’hydrogène sous forme cryogénique.

L’objectif recherché est de "produire des systèmes de stockage d’hydrogène en grande série, tout en maintenant un niveau de qualité élevé, afin de diminuer les coûts de production. La réduction des prix étant une condition indispensable à l’adoption de la technologie hydrogène pour la mobilité, le transport et les applications stationnaires."

McPhy, à Belfort (90)

Spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène, McPhy "contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transitionénergétique." McPhy lance un programme de développement et de premier déploiement industriel d’électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, avec une gigafactory à Belfort.

Alstom, à Belfort (90)

Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom souhaite "offrir à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur". Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74.000 personnes dans le monde.