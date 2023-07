Éradiquer les violences dans le sport : Laurent Croizier élu secrétaire de la commission d’enquête

Sur l’initiative de la commission des affaires culturelles, de l’éducation et du sport de l’Assemblée nationale, une commission d’enquête a été ouverte ce jeudi. Objectif affiché : éradiquer de manière durable toutes formes de violences dans le sport, et en particulier les violences sexistes et sexuelles commises au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif. D’après la Convention nationale de prévention des violences dans le sport, ces deux dernières années, 54 fédérations sportives sur 109 membres du Comité national olympique ont signalé des cas de violence. Parmi les victimes, 79% étaient de sexe féminin, 84% étaient mineures au moment des faits, et 89% des faits dénoncés concernent des violences sexuelles. "Les affaires de violences, dans les fédérations sportives, où "tout le monde savait, mais personne n’a rien dit" ne sont plus tolérables", indique Laurent Croizier. Le député du Doubs sera chargé de mener les travaux de la commission d’enquête jusqu’en novembre 2023, date à laquelle sera publiée un rapport parlementaire.

J'ai été élu secrétaire de la commission d’enquête sur les fédérations sportives qui a débuté ce jeudi.

Elle vise à identifier les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes du monde sportif. pic.twitter.com/mMD3kdTKy2 — Laurent Croizier (@CroizierLaurent) July 20, 2023