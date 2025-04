Exposition ”Un non monde” à Besançon - Quand Yves Petit donne un visage à l’invisible...

Des cellules de prison aux couloirs d’un EHPAD, en passant par un institut médico-éducatif et un atelier avec de jeunes migrants, le photographe bisontin Yves Petit révèle l’humanité là où on ne la regarde pas dans une exposition en partenariat avec Grain d'Pixel jusqu'au 20 avril 2025 à la Galerie de l'ancienne poste.

La série la plus grande de l’exposition est celle consacrée aux personnes détenues de la maison d'arrêt de Besançon. Dans leurs cellules, à lire, à bricoler un mini barbecue avec une boîte à sardine et des restes de serpillère, à regarder la télé, par la fenêtre ou fixer le vide, ces hommes sont saisis dans une intimité brute. Yves Petit pose un regard sans jugement, empreint d’une certaine délicatesse. Il capture l’attente, l’ennui, la résilience.

Un défilé de mode au cœur d’un IME à Vesoul

Changement de décor quelques mètres plus loin : à Vesoul, le photographe a posé ses valises dans un institut médico-éducatif. Là, il a proposé à des enfants en situation de handicap un défi ludique et valorisant : organiser un véritable défilé de mode. Le résultat, joyeux et touchant, montre la puissance du jeu et de l’image pour redonner confiance et fierté.

Atelier danse-photo à l'Ehpad

À Montbéliard, les objectifs se sont posés dans un EHPAD, pour un atelier croisé entre danse et photographie. Accompagnés par la chorégraphe Lulla Chourlin (compagnie Astragale), les résident(e)s ont créé des mouvements adaptés à leurs capacités. Mis en musique, ces gestes sont devenus une chorégraphie émouvante, figée par l’œil du photographe.

Leurs voix, leurs visages : jeunes migrants en service civique

Enfin, Yves Petit s’est plongé dans le quotidien de jeunes migrant(e)s engagés en service civique avec Unis-Cité. Un atelier photo couplé à un atelier d’écriture, organisé par l’association Hôp Hop Hop, a donné lieu à des portraits forts et sensibles. Parmi eux, l’histoire bouleversante d’un jeune Afghan ayant traversé des milliers de kilomètres à pied pendant 2 ans pour rejoindre la France...

Qui est Yves Petit ?

À l'âge de douze ans, Yves reçoit un Kodak Instamatic 55X en cadeau, une petite boîte noire sans réglages faisant des photos en format carré. Il se découvre une passion pour la photographie en réalisant des portraits, et chaque mercredi, avec un camarade de collège, ils développent leurs photos en noir et blanc dans sa salle de bain. C'est là que sa passion pour cet art prend véritablement racine.

N’ayant pas particulièrement d’aisance à l'école, il doit choisir sa voie à seulement 16 ans. La décision fut rapide. Il entame un apprentissage photographique en alternance à Nantes, où ses premiers mois sont consacrés au laboratoire noir et blanc. Trop timide pour accueillir des clients ou photographier des inconnus, il reste enfermé dans la pénombre, entouré de produits chimiques, un contexte qui devient rapidement insupportable et qui le force à surmonter sa timidité.

Ses débuts professionnels s'orientent vers des photographies de mariages, de communions et d'autres événements familiaux et sociaux, une excellente école pour développer son œil et sa technique. Après avoir travaillé dans plusieurs magasins photo, studios de mode, de publicité et d'industrie, il pose finalement ses valises à Besançon, chez Bévalot, une maison bien connue des Bisontins. Il pense y rester quelques mois, mais cela se transforme en cinq belles années.

Depuis, il se consacre principalement au reportage pour divers magazines et institutions. Son cœur de métier demeure dans le milieu artistique, avec un accent sur la photographie de spectacles et la reproduction d'œuvres d'artistes plasticiens, bien que vivre de cette passion soit de plus en plus difficile.

Durant trois décennies, il a le privilège de capturer une grande partie de la vie culturelle en Franche-Comté, du Cirque Plume aux Eurockéennes, de la Compagnie Accrorap au Festival International de Musique de Besançon, en passant par de nombreuses compagnies, festivals et structures culturelles.

En parallèle, il anime des ateliers pour divers publics, incluant des écoles, des universités et des organismes sociaux. Et, depuis plusieurs années, il collabore avec Lulla Chourlin, danseuse et chorégraphe de la compagnie Astragale, autour de créations, performances et expositions mêlant danse et photographie.

À propos de Grain d'Pixel

Grain d'Pixel est une association bisontine dédiée à la promotion de la photographie, réunissant amateurs et professionnels passionnés. Elle propose diverses activités pour encourager la pratique et le partage autour de cet art. Parmi celles-ci, des ateliers de lecture d'image permettent aux participants de présenter leurs clichés sur des thèmes imposés, d'expliquer leur démarche et de recevoir des retours constructifs. Des ateliers informatiques sont également organisés pour améliorer les compétences en post-traitement. L'association organise régulièrement des sorties photo thématiques, des visites d'expositions et des ateliers axés sur le développement d'une démarche artistique personnelle.

Chaque année, Grain d'Pixel organise le Festival Photographie Besançon, un événement majeur qui rassemble une cinquantaine de photographes exposant leurs œuvres dans divers lieux de la ville. L'association organise également régulièrement des expositions de photographes amateurs et professionnels à la Galerie de l'ancienne poste.

Festival Photographie Besançon 2025 : l'appel à candidatures est lancé ! L'association bisontine Grain d'Pixel a donner le coup d'envoi de son appel à candidatures jusqu'au 15 mai pour l'édition 2025 de son Festival Photographie Besançon. L'événement, qui se tiendra du 4 au 26 octobre 2025, promet une nouvelle fois d'offrir une scène particulière aux photographes sélectionnés.

